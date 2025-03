Belo homenageia Alcione e surpreende ao usar camisa com o rosto da cantora em novo vídeo; veja

Um post do cantor Belo ganhou repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (14). O vídeo faz parte de uma ação publicitária de Cif, e nele, o artista aparece se arrumando para uma festa especial enquanto cantarola e se perfuma, fazendo referência a um de seus maiores sucessos. O vídeo é filmado em zoom e, no final, Belo revela que está pronto para encontrar a pessoa que “vira sua cabeça”, mostrando que está vestindo uma camisa com o rosto da Alcione.

Belo também limpa seu tênis branco com Cif. O artista ainda senta para assistir TV e convida o público para dar uma espiadinha.

A ação ganhou destaque nas redes sociais justamente porque a cantora é conhecida por usar camisetas com a imagem de outros artistas, tendo já estampado blusas com os rostos de Zeca Pagodinho, Axl Rose e Rita Lee. Desta vez, no entanto, a homenageada foi ela mesma.

Nos comentários, os fãs demonstraram empolgação com a ação: “O que isso quer dizer? Feat com a Marrom? Será?”, escreveu um seguidor, enquanto outro comentou: “Que bela camisa, hein! Já quero uma!”. Além disso, muitos fizeram comentários relembrando os momentos marcantes da cantora usando camisas com outros ícones estampados: “A diva já usou tanto blusa com outros artistas estampados, merecia demais essa homenagem do cantor das multidões!”.