Belo e Soweto se reencontram em Santos para turnê de 30 anos do grupo

Prepare-se para reviver a magia do pagode dos anos 1990. O reencontro de Belo e o grupo Soweto vai acontecer em Santos, no dia 2 de novembro, no Blue Med Convention Center. A abertura dos portões vai acontecer às 21 horas.

O grupo marcou a geração dos anos 1990 com Belo nos vocais. Para celebrar as três décadas de carreira da banda, o cantor volta aos palcos com os colegas após 23 anos separados. O show é conduzido por Belo, Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira.

Para terras caiçaras, o grupo traz um repertório de músicas que promete emocionar os fãs, com faixas como “Farol das Estrelas”, “Búzios e Tarô”, “Amor Demais”, “Mundo de Oz”, “Tempo de Aprender” e “Derê”.

A turnê Sow3t0 tem como missão comemorar o tempo de estrada de um dos grupos pilares dos anos 1990 e está percorrendo mais de 30 cidades brasileiras.

De volta aos palcos

Não há quem não conheça o sucesso dos músicos que saíram da Zona Leste de São Paulo e ganharam o mundo. Jovens, Crisevertom, Robson Buiú, Claudinho Oliveira, Digo, Marcinho e Belo se juntavam para cantar em barzinhos, que depois de um tempo se tornou o grupo Soweto – nome originário de uma música e em homenagem a Djavan.

O grande sucesso veio no terceiro álbum “Farol das Estrelas”, em 1999, que vendeu mais de 1 milhão de cópias e garantiu um disco de diamante para o grupo.

No ano seguinte, Belo deixou o grupo para seguir carreira solo, sendo substituído por Henrique Santos. No final de 2011, Dado Oliveira assumiu os vocais do grupo.

Após algumas mudanças na formação e alguns trabalhos lançados, Soweto se reúne com parte da formação original para celebrar a trajetória de um dos maiores grupos de pagode do Brasil e marcar mais uma época.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site da https://www.bilheteriadigital.com, ou nos pontos físicos de venda, como nas Lojas Won, do Canal 3, Praiamar Shopping e Parque Balneário Shopping.

A entrada no evento é apenas para pessoas maiores de 18 anos.

Serviço

Belo + Soweto

Data: 02/11 – Sábado

Horário: Abertura dos portões às 21 horas

Local: Blue Med Convention Center – Praça Almirante Gago Coutinho, 29 – Ponta da Praia, Santos.

Ingressos: Bilheteria Digital ou nos pontos físicos de venda.