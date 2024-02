Bellingham é investigado por supostamente chamar rival de ‘estuprador’

Jude Bellingham, meia do Real Madrid, é investigado por La Liga.

O QUE ACONTECEU

A liga espanhola investiga Bellingham por supostamente chamar Mason Greenwood de “estuprador”. O episódio teria acontecido nesta quinta-feira (1º), durante a partida entre Getafe e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

A transmissão da partida flagrou o suposto comentário de Bellingham. O meia do Real Madrid teria dito a palavra “rapist” (“estuprador”, em inglês) após uma dividida com Greenwood no segundo tempo da partida.

La Liga contratou um profissional em leitura labial. Segundo o campeonato, esta é uma medida padrão em casos do tipo. O Getafe prestou queixa formal.

Getafe transferiu nesta quinta-feira a reclamação ao diretor de jogos de La Liga e o campeonato, como sempre faz nessas ocasiões, solicitou o relatório de um especialista em leitura labial para investigar a questão e agir com base no que pode ser provado sem questionamentos nota de La Liga para o portal ‘The Athletic’

ACUSAÇÕES CONTRA GREENWOOD

Greenwood foi preso em janeiro de 2022 por suspeita de agressão. A namorada do atleta, que então defendia o Manchester United, compartilhou nas redes sociais registros de ferimentos e um vídeo com áudio que indicava relação sexual forçada.

O jogador foi afastado pelo Manchester United. Greenwood foi investigado pela polícia em liberdade, até ser preso novamente em outubro de 2022 por tentar contatar a acusadora. No mesmo dia, a namorada do atleta acusou-o de estupro e violência doméstica.

As investigações sobre Greenwood foram encerradas em fevereiro de 2023. A Polícia de Manchester alegou que testemunhas importantes desistiram de depor e que novas informações vieram à tona.

O Manchester United conduziu investigação interna após o fim do processo judicial. Em 21 de agosto de 2023, o clube anunciou que Greenwood reiniciaria sua carreira no futebol em outro clube. O comunicado disse que as evidências não permitiam conclusões, mas que o atleta “cometeu erros pelos quais está sendo responsabilizado”.

Greenwood foi emprestado ao Getafe nesta temporada. O atacante inglês disputou 21 partidas e marcou seis gols pelo clube espanhol.