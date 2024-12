Bell, Pipo e Rafa Marques promovem bem- estar, saúde e diversão em maratona inédita em Salvador

No dia 26 de janeiro de 2025, Salvador vai se transformar no cenário de um evento inédito e cheio de energia, com a presença ilustre de Bell, Pipo e Rafa Marques. A primeira corrida promovida pela família será realizada na nova orla da capital baiana, com largada no Maho Beach Club. Com distâncias de 5km e 10km, a corrida promete muito mais do que saúde e bem-estar: será uma verdadeira festa para todos os participantes, com a participação dos próprios Bell, Pipo e Rafa, que estarão ao lado do público, incentivando-os a superar seus limites enquanto celebram um estilo de vida saudável.

O evento terá início às 06h, e quem se inscrever terá acesso a uma experiência completa: uma camisa exclusiva, número de peito, medalha para quem concluir a prova, brindes especiais, além de um after-party recheado de música e diversão no próprio Maho Beach Club.

Depois de décadas dominando os palcos do Carnaval, Bell Marques agora convida seus fãs para um momento diferente, ao lado dos filhos Pipo e Rafa, para viver a energia e o estilo de vida saudável que a família tanto promove. “A corrida vai ser um momento de celebração com quem nos acompanha. Queremos incentivar todos a adotar um estilo de vida saudável e, claro, nos divertir muito juntos”, comenta Bell, que também dedica sua energia à promoção de saúde e bem-estar.

A repercussão nas redes sociais tem sido explosiva! Bell compartilhou um vídeo convidando o público para o desafio de correr com ele, e a reação das celebridades baianas não demorou a chegar. Ivete Sangalo comentou: “Vou me preparar!” e Durval Lelys também entrou na onda: “Rapaz, também vou, viu?!” A expectativa é de que a Corrida 100% Você não só promova saúde e bem-estar, mas também seja um encontro de grandes artistas baianos.

O evento é uma iniciativa da 100% Você, marca idealizada por Bell, Pipo e Rafa, que busca integrar saúde, bem-estar e qualidade de vida. Lançada em 2024, a marca é referência em suplementos inovadores como o Choco Energy, que combina saúde e energia.

Para viver essa experiência única, garantir sua inscrição e conquistar a medalha, basta acessar o site www.ticketsports.com.br. Esta é uma oportunidade de fazer parte de um evento que promete agitar Salvador!

Sobre a 100% Você:

A 100% Você é uma marca dedicada a promover saúde e bem-estar por meio de suplementos alimentares de alta qualidade. Seu objetivo é combinar nutrição eficaz, resultados reais e sabores incríveis, ajudando os clientes a alcançar seus objetivos de saúde e melhorar sua qualidade de vida.