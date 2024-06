Bell Marques reúne filhos e grandes influenciadores na estreia de “100% Você”

Quatro dias de feira e milhares de pessoas prestigiaram o lançamento da 100% Você, marca de suplementação liderada por Bell Marques e seus filhos Pipo e Rafa Marques. Com uma estreia incrível na Naturatech 2024, a maior feira de produtos naturais da América Latina, realizada no Distrito Anhembi, a família recebeu em seu estande influenciadores associados a vida saúde e ao esporte como Bella Falconi, o ex lutador de boxe, Popó, Carol Peixinho, Mari Gonzalez, Pati Guerra além, é claro, de Pipo e Rafa Marques e seu pai, Bell Marques.

Com um estande inovador, a 100% Você destacou-se entre as mais de 1700 marcas e 760 expositores presentes, apresentando ao mercado seu mais novo produto: Choco Energy. O suplemento revolucionário conquistou rapidamente o público presente, que não poupou elogios à combinação única de sabor e benefícios nutricionais oferecidos.

“A Naturatech 2024 foi um marco para a 100% Você. Estamos extremamente satisfeitos com a recepção calorosa que recebemos para o Choco Energy e o entusiasmo demonstrado por todos que visitaram nosso estande. Agradecemos imensamente aos nossos parceiros, colaboradores e, principalmente, ao público que tornaram este evento tão especial”, comentou Bell Marques, fundador da marca.

Com um futuro promissor à frente, a 100% Você continua comprometida em oferecer produtos inovadores que combinam qualidade, saúde e sabor, consolidando-se como referência no mercado de suplementação natural.