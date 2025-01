Bell Marques, Rafa e Pipo entregam show após corrida 100% Você em Salvador

O domingo (26) foi marcado por um evento inesquecível na nova orla de Salvador. Após finalizarem o percurso da Corrida 100% Você, Bell Marques e seus filhos, Rafa e Pipo Marques, provaram que energia não faltava e entregaram um show de duas horas no Maho Beach Club, em Patamares. Com um repertório recheado de sucessos e clássicos da música baiana, a família conquistou as mais de 4.000 pessoas presentes no evento.

Bell Marques trouxe ao palco hits que marcaram sua trajetória, como “Diga que Valeu”, “Não Vou Chorar” e “100% Você”, enquanto Rafa e Pipo deram um show à parte com regravações icônicas, como “Baianidade Nagô”, “Amor Perfeito”, “Mal Acostumado” e “We Are Carnaval”. A interação entre os três no palco foi um espetáculo à parte, garantindo uma apresentação repleta de emoção e celebração.

“Foi um dia muito especial para todos nós. Começamos correndo ao lado de tanta gente cheia de energia, e depois tivemos o privilégio de encerrar o evento com muita música e alegria. Isso é 100% Você em essência!”, destacou Bell, emocionado com o sucesso do evento.

A festa foi o ponto alto de uma manhã que já havia começado com muita animação. A Corrida 100% Você reuniu atletas e amantes do esporte, promovendo saúde e bem-estar em um cenário paradisíaco. O sucesso da primeira edição já consolidou o evento como um marco no calendário esportivo, e as expectativas para edições futuras estão a todo vapor.

Um show que celebrou o esporte, a música e a união familiar, encerrando um domingo inesquecível para Salvador.