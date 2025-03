Belas Artes recebe experiência em realidade virtual sobre as sondas Voyagers da NASA

Já pensou em viver uma experiência em realidade aumentada, virtual e interativa onde você poderá viajar pelo espaço intergaláctico, encontrar com um ser misterioso e uma mensagem profunda sobre o nosso cosmos, o Planeta Terra e a humanidade? Emocionante e intrigante, não é mesmo?

Essa é a proposta da Diretora Débora Bergamini e da produtora BR8 Cultural que realizarão uma temporada de exibições exclusivas de HUMAN: uma experiência em realidade mista, obra super imersiva, que será apresentada no REAG Belas Artes (Rua da Consolação, 2423), de 20 a 29 de março, das 14h às 22h, com entrada gratuita, e não há necessidade de agendamento prévio.

Roteirizada e dirigida pela produtora e artista multilinguagem Débora Bergamini, a experiência é inspirada na obra do renomado astrônomo Carl Sagan, nas sondas Voyagers e no icônico Golden Record, disco lançado pela NASA no espaço para contar às possíveis vidas extraterrestres sobre a existência no nosso Planeta Terra, nas palavras de Sagan “nosso pálido ponto azul”.

“Para mim é muito emocionante apresentar o HUMAN em São Paulo. Ter a oportunidade de trazer esse projeto ao REAG Cine Belas, um espaço que sempre admirei, é uma honra”, afirma Débora Bergamini sobre a exibição.

Ao todo, 10 óculos META QUEST 3, equipamentos mais modernos da categoria, estarão à disposição do público para curtir a experiência. Vale destacar também que ela foi desenvolvida a partir da perspectiva de acessibilidade universal, além de contar com recursos como LIBRAS, audiodescrição, legendas descritivas e versões em português e inglês.

Sinopse

Como nos conectar de forma mais profunda com nossa espécie e com o planeta que habitamos? Essas questões fundamentaram a criação de HUMAN.

A obra convida os participantes a uma jornada espacial que explora a história das sondas Voyager I e II e seu icônico Disco Dourado. Narrada pela talentosa artista Janaina Silva, HUMAN proporciona uma interação intensa com o conteúdo do disco.

Com a tecnologia de realidade mista de HUMAN, os participantes podem interagir de forma personalizada, explorando diferentes elementos da história. Desde tocar o Disco Dourado até descobrir mensagens ocultas sobre a Terra e a humanidade, cada interação é projetada para tornar a experiência única e significativa, incentivando uma conexão mais íntima com o conteúdo apresentado.

Contextualização

Débora revela que o livro O Pálido Ponto Azul, de Carl Sagan, foi uma das inspirações para a obra. HUMAN apresenta o Golden Record, um disco desenvolvido por Sagan para comunicar a possíveis formas de vida extraterrestre a história da Terra e da humanidade.

Carl Sagan foi um influente astrônomo, astrofísico e divulgador científico. Sua proposta com a criação do icônico disco, buscou transmitir a diversidade da vida e cultura humana a possíveis formas de vida extraterrestre. HUMAN homenageia essa herança ao explorar as implicações filosóficas e existenciais do legado deixado por Sagan.

Exclusiva exibição gratuita

A exibição gratuita em São Paulo faz parte da contrapartida do financiamento do trabalho, que foi viabilizado por meio da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio da Lei Federal Paulo Gustavo.

Ao todo, serão 10 dias de exibições abertas ao público, sem a necessidade de retirada prévia de ingresso. As senhas serão distribuídas pela equipe de produção local, que estará por conta da dupla de produtores Stefania Mendes e Bruno Lottelli, ambos com grande experiência nas linguagens imersivas.