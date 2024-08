Bela Vista Cultural promove visitação ao Parque Estadual do Juquery

Na sexta-feira, dia 30 de agosto, a Bela Vista Cultural – editora e produtora paulistana voltada ao lançamento de ações de impacto social – levará um grupo de 40 alunos e professores do Ensino Fundamental da Escola Estadual Prof.° Carlos de Laet, de São Paulo, SP, até o Parque Estadual do Juquery, no município de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo.

Criado em 1993 com o intuito de conservar importantes remanescentes de vegetação nativas existentes na antiga Fazenda Juquery, tombada pelo Condephaat em 1989, assim como para preservar as áreas de mananciais do Sistema Cantareira, o local – sob gestão da Fundação Florestal -, possui uma área de mais de dois mil hectares e preserva espécies da Mata Atlântica e do último fragmento de Cerrado da região metropolitana de São Paulo. O símbolo do parque é justamente a seriema, uma ave típica deste bioma, que os visitantes costumam avistar ao percorrer a trilha do Ovo da Pata, um dos maiores atrativos do parque, com 14 km de extensão.

O passeio deve se iniciar às 8h30 e terá cerca de 4 horas de duração. Os alunos e professores serão guiados pelos monitores do Parque e poderão conhecer o Núcleo de Educação Ambiental; a Escada de Pneus, com seus 208 degraus; os mirantes Dos Lagos e o de Observação; além de realizar três trilhas: Yu-query, trilha dos Lagos e a Nascente do Cerrado. Também merece destaque nessa programação o Quiosque do Carcará, onde, além da contemplação, os visitantes poderão saber mais sobre os diferentes biomas locais. A atividade terminará no bosque, em uma rápida confraternização que será seguida de um piquenique comunitário.

A ação faz parte da mais nova iniciativa educacional desenvolvida pela Bela Vista Cultural: “Arco da Vida – A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo”, que deu origem a um livro e a um projeto mais abrangente, criado com o objetivo de conscientizar a sociedade acerca da importância da reserva e das áreas protegidas, tanto públicas como privadas, ao mesmo tempo em que discorre sobre a conservação do meio ambiente e os desafios impostos pelas mudanças climáticas e o reconhecimento de pautas ambientais sustentáveis.

Serviço:

Data: 30 de agosto, a partir das 8h30

Local: Parque Estadual de Juquery | Rua Miguel Segundo Lerussi, s/n, Parque Industrial, Franco da Rocha, São Paulo

Sobre a Bela Vista Cultural

Fundada em 2016, por Renan Cyrillo e Caio Itri, a Bela Vista Cultural é uma editora, produtora cultural e consultoria especializada no desenvolvimento de projetos de forte impacto social. Desenvolve iniciativas culturais, educacionais e de responsabilidade social, voltadas à divulgação de temas urgentes e contemporâneos, em áreas como cultura, educação, meio ambiente, artes plásticas e patrimônio.

A empresa idealiza e desenvolve livros, cartilhas pedagógicas, exposições, filmes, palestras e cursos, a depender da temática e formato de cada um dos seus projetos culturais, mas todos possuem uma característica em comum: parte da distribuição desses materiais e o acesso às atividades complementares são ofertados gratuitamente aos professores e alunos da rede pública de ensino no Brasil, estimulando o diálogo e a continuidade das iniciativas abordadas nesses projetos. A Bela Vista Cultural acredita que a educação é o pilar fundamental para a transformação da sociedade, uma vez que impacta diretamente no desenvolvimento econômico e social.

www.belavistacultural.com.br