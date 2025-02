Beija-Flor de Nilópolis cancela ensaio na orla de Copacabana devido a alerta de calor extremo

A Beija-Flor de Nilópolis anunciou o cancelamento de seu ensaio programado para este domingo (16) na famosa orla de Copacabana, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em decorrência de um alerta emitido pela Defesa Civil sobre a previsão de calor extremo na cidade.

Em uma declaração veiculada nas redes sociais, o presidente da escola, Almir Reis, enfatizou a importância da segurança dos integrantes e do público. “Estamos a poucos dias do nosso grande desfile e proteger nossa comunidade é nossa maior responsabilidade. Diante do alerta da Defesa Civil e das recomendações dos órgãos de saúde, não poderíamos expor nossos integrantes e o público a uma situação de risco”, afirmou Reis.

Vale lembrar que a Beija-Flor não realizava ensaios na orla de Copacabana desde 2018. Para este ano, a escola trará para a avenida o enredo intitulado “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os Sambas”, em homenagem ao ex-diretor de carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla.

Com relação à previsão do tempo, a Climatempo informou que um sistema de alta pressão está se aproximando do Rio de Janeiro, resultando em um aumento significativo nas temperaturas. Espera-se que os termômetros alcancem 39°C no domingo e possam até chegar aos 40°C na segunda (17) e terça-feira (18). Além disso, a umidade relativa do ar deverá cair para menos de 30% durante as tardes desses dias.

Em face das condições climáticas adversas, a Defesa Civil emitiu orientações para proteger a população durante o calor extremo: