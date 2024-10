BEEM: veja regras para empresas participarem de programa de estágios pago

As empresas interessadas em receber os estagiários matriculados nos cursos técnicos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) podem realizar um pré-cadastro no programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM). Todas as empresas do estado podem participar. Além do pré-cadastro, é necessário preencher o formulário de interesse também disponível no site beem.sp.gov.br.

O BEEM foi lançado no início deste mês pelo Governo de São Paulo. O programa oferece estágios remunerados de até R$1 mil na área de formação para alunos do ensino médio técnico.

O benefício, assim como o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes, será pago pela Educação por um período de seis meses. As empresas parceiras serão responsáveis por fornecer auxílio transporte e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico da Seduc-SP.

Os editais serão divulgados no começo do ano que vem, mas a Secretaria da Educação já antecipa dois critérios que serão levados em consideração na hora de escolher as empresas: taxa mínima de retenção dos estagiários e assegurar que os jovens irão atuar na área a qual estão estudando.

“O aluno está fazendo curso de administração, não faz sentido ele ir para uma empresa e ficar tirando xerox ou servindo cafezinho. Ele precisa estar fazendo algum trabalho administrativo, estruturando dados em planilhas, respondendo por questões que têm a ver com o processo administrativo de um negócio”, explica o coordenador pedagógico da Secretaria da Educação, Daniel Barros.

Os nove cursos oferecidos diretamente pela Educação nas escolas estaduais, com aulas ministradas por docentes contratados pela pasta ou do Centro Paula Souza (CPS) são: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Além da oferta direta, há ainda 40 opções de cursos por meio de parceria com o Senai e o Senac.

A Seduc também irá avaliar se a empresa interessada tem histórico de contratar estagiários após o período de experiência. “Teremos regras para empresas que recebem estagiários com frequência e não efetivam. A empresa precisará ter uma taxa mínima de retenção para ela continuar recebendo os estagiários ao longo do tempo”, ressalta Daniel Barros.

Outro critério já determinado é a quantidade de estagiários que a empresa irá receber. Pelas regras, uma empresa com até 10 funcionários irá receber um estagiário; se o local manter de 11 a 50 funcionários, poderá receber até cinco estagiários. Se a instituição tiver mais de 100 funcionários, a quantidade de estudantes não poderá ultrapassar a 10% do total de empregados.

Quem pode participar do BEEM?

Para participar do BEEM, o aluno precisa ter pelo menos 16 anos e estar matriculado na rede pública estadual. Todos os estudantes selecionados terão uma jornada de quatro horas de atividades de estágio diárias – 20 horas semanais. O processo de seleção dos alunos deve começar no início do ano que vem.

O objetivo é que 5 mil alunos sejam beneficiados com o programa em 2025 e 30 mil até o final de 2026.

A iniciativa visa fortalecer e ampliar o ensino profissionalizante no estado, além de combater a evasão escolar no último ciclo da educação básica e conectar o estudante ao mercado de trabalho. Empresas interessadas podem se inscrever no site www.beem.sp.gov.br/.