Bebês prematuros se transformam em ‘super-heróis’ em hospital da zona Leste

O Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or, realizou o “Encontro dos pequenos guerreiros da UTI Neonatal”, que trouxe momentos de esperança e acolhimento para famílias de bebês prematuros.

Ex-pacientes da UTI neonatal participaram de um desfile especial, vestidos como super-heróis, como Super-Homem e Mulher-Maravilha, simbolizando a força e a superação dos pequenos. Os bebês da UTI neonatal também ganharam roupinhas especiais para um ensaio fotográfico em alusão à campanha Novembro Roxo, voltada à conscientização sobre a prematuridade.

Além disso, o encontro contou com um vídeo inspirador, mostrando histórias de bebês que venceram os desafios da prematuridade, como o Bernardo, que nasceu no dia 22 de junho de 2020 com apenas 28 semanas de gestação pesando 840g, e agora tem fotos brincando na praia e andando de bicicleta; e a Liz, que nasceu em 28 de dezembro de 2023 de 31 semanas pesando apenas um kg, e agora está prestes a completar seu primeiro aninho com muita saúde e alegria.

Foi realizada ainda uma roda de conversa conduzida pelo time de psicologia do hospital, que promoveu apoio emocional e troca de experiências entre os participantes.

“Queremos celebrar a vida e a força desses pequenos guerreiros e mostrar que estamos ao lado das famílias em cada etapa desse caminho. Nosso compromisso é oferecer suporte e acolhimento para que juntos possamos superar as adversidades e valorizar cada conquista”, destacou Mizabla Mamedia Benevento, supervisora de enfermagem do hospital.

Outro destaque da programação foi a palestra da enfermeira Sandra Maria de Souza Paula, do Banco de Leite do Hospital Leonor Mendes de Barros, que ressaltou a importância da doação de leite humano para bebês prematuros. A unidade Anália Franco mantém uma parceria de mais de 15 anos com o Leonor Mendes de Barros, tendo coletado 12 mil litros de leite humano, dos quais 3 mil foram doados para a rede pública.

A coordenadora de Psicologia do São Luiz Anália Franco, Ariadne Toledo Ribeiro, enfatizou a importância de olhar para o impacto emocional nas famílias. “A prematuridade pode gerar uma grande quebra de expectativas e provocar montanhas-russas emocionais. Por isso, além dos cuidados técnicos, o acolhimento humanizado é essencial para ajudar as mães a lidarem com este período desafiador”, comentou.

Prematuridade no Brasil

Novembro Roxo é uma campanha mundial voltada à conscientização sobre a prematuridade, uma condição que afeta cerca de 340 mil bebês por ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Isso equivale a seis nascimentos prematuros a cada 10 minutos, mais de 12% do total de partos no país – o dobro da média europeia.

Os bebês prematuros, aqueles que nascem antes das 37 semanas de gestação, podem enfrentar desafios relacionados a complicações cardíacas, respiratórias e gastrointestinais. Por isso, cuidados durante o pré-natal e acompanhamento após o nascimento são essenciais para minimizar os riscos e promover um desenvolvimento saudável.

Referência na zona Leste de São Paulo, o Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or, é equipado com uma UTI Neonatal de ponta, que conta com 17 leitos e equipes especializadas, além de toda a estrutura necessária para realização correta do pré-natal, tanto habitual quanto de alto risco. Bem como parto, pós-parto, diagnóstico e tratamento de doenças maternas, fetais e neonatais. Conta ainda com serviços como Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno, Curso Preparatório para Pais e Medicina Fetal, reafirmando seu compromisso com o cuidado integral às mães e bebês.