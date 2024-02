Bebês ganham adereços para celebrar o Carnaval na maternidade

Neste feriado de Carnaval os bebês que nasceram na Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, não ficaram fora da folia e receberam adereços para celebrar a data.

As tradicionais touquinhas da unidade, localizada na Vila Olímpia, zona Sul da capital paulista, foram customizadas pelas equipes de concierge e hotelaria com pompons coloridos.

Os bebês da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também participaram e surpreenderam os pais com máscaras carnavalescas.

O objetivo da ação foi deixar a passagem do feriado dentro do ambiente hospitalar, algo muitas vezes não planejado pelas famílias, mais festivo, alegre e encantador.

Cuidadosamente projetada para atender pacientes e familiares em um dos momentos mais especiais de suas vidas, a Maternidade Star reúne toda a expertise do Hospital São Luiz, um dos mais tradicionais de São Paulo, com o serviço premium da Rede D’Or.

Entre os diferenciais que atraem as gestantes estão o pronto-socorro obstétrico 24h, centro de diagnósticos, check-in e exames no leito, acolhimento para irmãos mais velhos, sala para parto de emergência, uso de pulseira inteligente com rastreamento e o Life Lounge, espaço exclusivo para a família e convidados acompanhar e celebrar a chegada do bebê, após o parto cesárea.