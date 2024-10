Bebê nasce dentro de ambulância da Ecovias na Rodovia dos Imigrantes

No mês do Dia das Crianças, um nascimento inesperado marcou a Rodovia dos Imigrantes. Na última sexta-feira (04), às 12h36, uma equipe de inspeção da Ecovias foi acionada por um veículo de passeio. O chamado, diferente dos habituais, era para socorrer uma mãe em trabalho de parto.

“Eles solicitaram ajuda para chegar ao hospital, mas ao constatar a urgência, orientei que seguissem até a base de atendimento no km 62. Em seguida, acionamos o Centro de Controle Operacional (CCO) para o envio de uma ambulância”, explicou Everton de Melo, líder operacional da Ecovias.

A ambulância chegou rapidamente ao local, onde os socorristas encontraram a mãe já em fase avançada de parto. Às 12h53, o bebê Henry nasceu dentro da ambulância. Após o nascimento, mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande.

A coordenação entre as equipes de resgate, tráfego e o CCO garantiu o atendimento adequado. “Estar presente em um nascimento às vésperas do Dia das Crianças nos lembra a importância do nosso trabalho”, afirmou Eliezer Correa, socorrista da ambulância.

O caso reforça o compromisso da Ecovias em prestar atendimento eficiente em qualquer situação. No mês das crianças, o nascimento de Henry deu novo significado ao trabalho das equipes envolvidas.

Imagens e áudios

O sistema de monitoramento captou imagens da movimentação na rodovia, do atendimento pela equipe de tráfego e da chegada da ambulância. Também há vídeos do atendimento prestado e declarações dos socorristas envolvidos na ação.