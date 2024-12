Bebê morre em creche no Ipiranga

A Polícia Civil de São Paulo está conduzindo uma investigação sobre a morte de um bebê de oito meses ocorrida no Centro de Educação Infantil (CEI) Josefa Júlia, localizado no bairro Ipiranga, Zona Sul da cidade. O incidente foi registrado como morte suspeita na última segunda-feira (2), conforme informações fornecidas pela Secretaria Municipal da Educação.

O trágico evento ocorreu enquanto o bebê estava dormindo sob a supervisão de duas professoras. Ao perceberem que algo estava errado, o auxiliar de enfermagem da instituição foi acionado para prestar os primeiros socorros e a criança foi rapidamente levada para a AMA (Assistência Médica Ambulatorial) da região. Apesar dos esforços de reanimação realizados pela equipe médica, a criança não resistiu.

Em nota oficial, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou que todas as medidas emergenciais foram tomadas, mas lamentavelmente sem sucesso. Paralelamente, o Conselho Tutelar foi notificado e um inquérito foi instaurado pela Diretoria Regional de Educação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A Secretaria Municipal de Educação expressou profundo pesar pelo falecimento do bebê e afirmou que está oferecendo apoio integral à família por meio do Núcleo de Acompanhamento para a Aprendizagem, que conta com profissionais especializados, como psicólogos e psicopedagogos. Além disso, a creche continuará funcionando nesta terça-feira (3) para proporcionar acolhimento à comunidade escolar e realizar reuniões sobre o incidente.

O caso segue sob investigação do 95º Distrito Policial, e o corpo da criança foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito para análise detalhada das causas da morte.