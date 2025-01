Bebê morre afogada em piscina durante festa familiar no litoral de SP

Uma tragédia abalou a cidade de Guarujá, no litoral paulista, quando uma bebê de apenas um ano e meio perdeu a vida após se afogar na piscina da residência onde vivia. O incidente ocorreu no último domingo (29).

De acordo com as informações, a criança foi socorrida em estado crítico à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Enseada, mas infelizmente não resistiu e faleceu no local. Relatos da prefeitura indicam que a equipe médica tentou reanimá-la por 40 minutos, mas sem sucesso.

A ex-companheira do pai da menina registrou o caso na polícia, relatando que soube do ocorrido por meio de sua filha, de 24 anos. Segundo seu depoimento, os adultos estavam distraídos conversando na sala, e quando notaram a ausência da bebê, a encontraram afogada na piscina.

No dia seguinte ao incidente, uma equipe policial foi enviada à casa da família. Embora o imóvel estivesse desocupado no momento da visita, os agentes descobriram várias garrafas de cerveja e uma caixa de som, levando a crer que poderia ter ocorrido uma confraternização na residência.

A investigação se intensificou após a perícia técnica ser acionada para examinar o local. O boletim de ocorrência também destacou que a casa possuía câmeras de segurança, mas o gravador das imagens não foi encontrado. Informações dos familiares sugeriram que esses dispositivos poderiam ser meramente decorativos.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o acidente foi periciado e que o caso está sendo tratado como morte suspeita pela Delegacia de Polícia de Guarujá. As investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes e circunstâncias que levaram à fatalidade.

Até o fechamento desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com os familiares da vítima.