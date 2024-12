Bebê de Viih Tube e Eliezer segue internado

A saúde de Ravi, filho recém-nascido de Viih Tube e do ex-participante do Big Brother Brasil Eliezer, continua a preocupar familiares e seguidores. De acordo com informações da assessoria do casal, ainda não há previsão para a alta médica do bebê, que permanece hospitalizado desde seu nascimento em 11 de novembro. Eliezer divulgou nas redes sociais que o filho enfrenta uma condição de saúde descrita como “rara e grave”.

Apesar das especulações iniciais sobre uma possível doença cardíaca, a assessoria esclareceu que Ravi não possui problemas no coração. Esta correção surgiu após Eliezer pedir aos internautas que cessassem as mensagens culpando Viih Tube por complicações no parto. Em um desabafo emocional, Eliezer descreveu a situação difícil pela qual passa como pai, vendo seu filho submetido a procedimentos médicos invasivos.

O próprio Eliezer passou por um cateterismo recentemente, embora os motivos para tal intervenção não tenham sido divulgados. No entanto, detalhes específicos sobre a internação de Ravi ou diagnósticos relacionados permanecem ausentes.

Viih Tube também se manifestou nas redes sociais, explicando a ausência de informações mais detalhadas sobre o estado de saúde do filho. Segundo ela, até o momento não foi possível obter um diagnóstico preciso para a condição de Ravi. “Por favor, parem de postar notícias falsas”, pediu a influenciadora digital, ressaltando que o filho tem apresentado sinais diários de melhora.

A mãe destacou ainda que as condições respiratórias e possíveis complicações do parto foram descartadas como causas do problema de saúde do bebê. Viih Tube agradeceu as inúmeras mensagens positivas e orações recebidas, afirmando acreditar na recuperação plena de Ravi.

Eliezer reiterou a gravidade e raridade da doença do filho em um vídeo recente, mas expressou otimismo diante das respostas positivas ao tratamento. A família solicita empatia e compreensão do público enquanto lida com esta fase delicada.

O casal também é pai da pequena Lua, de 1 ano e 7 meses.