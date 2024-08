Bebê de 1 ano e 7 meses tem alta pela primeira vez do Hospital Guilherme Álvaro

Divulgação

Uma longa jornada de superação chegou ao fim neste mês de agosto para o pequeno Cleverton Vieira Santos, de um ano e sete meses. A criança recebeu alta pela primeira vez da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, onde esteve internado desde que nasceu prematuro, com 31 semanas, em janeiro de 2023. O paciente nasceu com quadro de anóxia neonatal grave, causada pela falta de oxigenação no cérebro. Desde então, enfrentou inúmeras complicações e lutou bravamente pela vida até finalmente poder ir para casa junto à família. Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Fundação do ABC é responsável pela gestão de 10 leitos da UTI Pediátrica da unidade e 40 da UTI Adulto.

Atualmente respirando sem o apoio de ventilação mecânica, o pequeno paciente se alimenta por gastrostomia e seguirá com o processo de reabilitação em casa, no município vizinho de Praia Grande. Ao todo, foram 591 dias de internação, sendo 118 na UTI Neonatal. A mãe, Josefina Vieira dos Santos, 38 anos, teve um descolamento de placenta prematuro na gestação. Por isso, ao nascer, Cleverton precisou receber reanimação neonatal durante 25 minutos, o que o fez depender de ventilação mecânica durante quase todo o período de internação em razão do grave comprometimento pulmonar. Teve infecções, crises convulsivas, contraiu Covid-19 e chegou a ter índice de saturação de oxigênio no sangue de apenas 43%, quando o parâmetro normal é entre 95% a 100%. Contudo, todas as batalhas só alimentaram a fé e a esperança da mãe, que nunca desistiu que dias melhores viriam. Cleverton nasceu com 1,6 kg e recebeu alta no dia 23 de agosto de 2024 pesando 8 kg.

“Achava que ele ia sair usando algum aparelho, mas Deus operou um milagre e hoje tenho condições de cuidar dele em casa graças ao suporte do hospital. Já ouvi que ele era um castigo na minha vida, mas sempre foi a minha maior benção. Nunca perdi a fé de que esse dia chegaria e de que iríamos para casa. Não vejo a hora de chegar em casa e mostrar o quartinho que fizeram para ele. Até isso a equipe do hospital preparou. Só tenho gratidão a todos que ajudaram neste processo. Serão eternos na minha vida”, disse a mãe, emocionada, Josefina Vieira dos Santos.

Todo o preparo para a rotina domiciliar foi orientado pela equipe assistencial da UTI Pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro, que também mobilizou funcionários e conseguiu diversas doações, como berço, fraldas, aparelho televisor, brinquedos, além de uma quantia em dinheiro para medicação e alimentação.

A despedida do hospital deixa saudades nas equipes que tanto se dedicaram diariamente para oferecer o melhor suporte assistencial ao bebê. “Nosso sorriso está estampado no rosto. Foi uma jornada de muita dedicação, não apenas da equipe, mas da mãe, que sempre esteve presente nos melhores e piores momentos. O Cleverton está sempre sorrindo e, na verdade, foi ele que nos deu ânimo todo esse tempo. Tenho muito orgulho dessa equipe e do trabalho desempenhado. Foram muitas complicações e uma constante luta pela vida. É um alívio poder entregar um filho para a mãe. Agora, ele irá entrar em outra fase de cuidados, finalmente em casa. Será importante para sua reabilitação desenvolver interação social e o contato com outras crianças”, disse a coordenadora médica da UTI Pediátrica, Dra. Marcella Galafassi.

Também emocionada, a coordenadora de enfermagem da UTI Pediátrica, Ellen Karina dos Santos, foi a responsável por ler o discurso de homenagem e agradecimento antes da tão aguardada saída do hospital. A celebração da alta tornou-se um evento e reuniu dezenas de funcionários. “Infelizmente na rotina de uma UTI Pediátrica não é todo dia que vivemos felicidades. Passamos por muitos momentos tensos. Por isso, o sentimento é de grande alegria. Temos muito orgulho de ser da UTI Pediátrica e da Fundação do ABC, que sempre deu todo o suporte necessário ao trabalho e que mantém a nossa equipe. Parabéns a toda a equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, nutricionistas, médicos e enfermeiros, que tanto se empenhou no processo de desospitalização para a alta do nosso menino”.

MUTIRÃO DE AMOR

Recentemente foi iniciada a preparação para a alta hospitalar. O Programa Melhor em Casa, da Praia Grande, visitou o hospital e a casa da mãe, aprovando as condições para a alta. No entanto, a mãe não tinha berço ou outros itens básicos para cuidar do bebê em casa – afinal, Cleverton nunca morou fora da UTI do Hospital Guilherme Álvaro. A equipe do HGA, incluindo médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, organizou uma arrecadação para fornecer esses itens. Foram conseguidas doações de móveis e dinheiro, totalizando mais de R$ 3.000. A criança também terá suporte contínuo para suas necessidades médicas, incluindo o fornecimento de leite e o anticonvulsivante Keppra, que ele usa regularmente.

A reabilitação motora é um dos principais desafios a serem enfrentados pelo valente Cleverton nesta nova fase da vida. O trabalho, agora, terá continuidade a partir do atendimento do Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Praia Grande. “Ele tem um desenvolvimento neuropsicomotor atrasado. Porém, todos os avanços que têm tido, como sentar, rolar, obter alcance e movimentação voluntária é o que esperamos para uma criança dessa idade. E isso possibilita que ele seja, enfim, inserido no âmbito familiar”, explica o fisioterapeuta José Adilson Bispo Santos Junior.

A despedida do pequeno Cleverton contou com a apresentação de um saxofonista, que tocou o louvor “Existe vida aí”, de Sued Silva, escolhido pela mãe e entoado pelos colaboradores presentes.