Bebé apresenta no Sesc Belenzinho seu aguardado segundo álbum de estúdio, “SALVE-SE!”

Depois de se apresentar no Festival Coala (SP) e no Se Rasgum (PA), Bebé faz show no SESC Belenzinho com seu segundo álbum de estúdio, “SALVE-SE!”, considerado pelo júri de música da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) um dos 25 melhores álbuns de artistas brasileiros lançados no primeiro semestre de 2024. A apresentação acontece na próxima sexta-feira, dia 11/10, às 21h.

O repertório, que se destaca pela expressividade emocional, é brilhantemente guiado pelo pop, indie, R&B, pagode, funk e trap.

“Nesse disco, visualmente, mostro-me mais madura, contrastante e vibrante na imagem. Musicalmente, desejo estar presente nas pistas de dança, de alguma forma, conectando-me mais com o público da minha idade. Quis, nesse registro, incorporar elementos eletrônicos e acústicos, que fazem parte da minha pesquisa, de uma forma latina e híbrida, ainda mais comunicativa e menos experimental. Dou protagonismo para a minha voz e a percebo como um instrumento em toda instância. Sem dúvidas, o ponto de partida desse trabalho foi o desejo de trazer um pouco mais do Brasil para o som que eu faço, além de pontuar o quanto esses sentimentos todos que nos cercam – de maneira individual, mas também coletiva – podem ser vistos de uma perspectiva serena e confiante”.

“SALVE-SE!” é, afinal, a busca interpessoal da artista atrás de sua maturidade. Por meio de 10 faixas, que vão da calmaria completa ao estado de alerta diante das turbulências da vida, Bebé compartilha, com sensibilidade, reflexões sobre amor, superação de conflitos, autoconhecimento e coragem. De maneira afirmativa, e também vulnerável em suas subjetividades, obra é trilha sonora feita para transformar tudo, absolutamente tudo, em passagem e caminho.

Nesse álbum, Bebé expande seus horizontes criativos e assina como co-produtora ao lado do renomado produtor musical Sérgio Machado Plim – com quem ela divide anos de parceria. Essa nova colaboração entre os dois abriu espaço para uma liberdade estética sem precedentes, permitindo que a cantora explorasse novas sonoridades e temas enquanto enfrentava os desafios da vida adulta. O processo de criação foi um mergulho em sua própria essência, resultando em canções que atravessam sua evolução individual.

“Este disco é um chamado para preservar nossas inquietações e aprender a nos relacionar com o mundo de forma mais simples, trazendo novas perspectivas para a vida”, diz.

Para o álbum – lançado pelo selo Coala Records, com distribuição da Altafonte e edição da BMG – Bebé contou com participações mega especiais. Dinho Almeida (Boogarins) chega para acrescentar em “Recado Dado”, enquanto o rapper BK’, que estará na performance ao vivo, soma em “De Ponta Cabeça”. Os feats solidificam a posição de Bebé nos gêneros do indie rock e rap/trap, enquanto contribuem para a construção geral das ideias propostas no álbum.

Bebé traz em suas referências musicais artistas como Milton Nascimento, Lô Borges, Boogarins, Tuyo, BK’, Kali Uchis, Esperanza Spalding e Solange Knowles.



SERVIÇO

Bebé no Sesc Belenzinho

11 de outubro, sexta-feira, 21h

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (credencial Sesc)

À venda no portal sescsp.org.br e nas bilheteiras das unidades.

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000 | Belenzinho – São Paulo (SP)