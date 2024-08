Bêbado de sono? Sonolência é a 3ª maior causa de acidente no trânsito

Cerca de 42% dos acidentes nas rodovias federais estão relacionados à sonolência. Essa é a terceira maior causa de acidentes de trânsito no Brasil, ficando atrás apenas da mistura álcool e direção e excesso de velocidade (o principal motivo de acidentes no país), segundo levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET). Com a rotina intensa e as longas viagens que a profissão exige, os profissionais que trabalham conduzindo veículos, como motoristas de aplicativos, táxi, ônibus e caminhão costumam ter o desafio de driblar sono e direção.

Para alertar os motoristas sobre esse perigo, a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) está promovendo neste mês de julho campanha educativa sobre a importância de não dirigir com sono. A Zapay, fintech que tem como propósito facilitar a vida dos proprietários de veículos, contribui trazendo informações a fim de alertá-los sobre esse risco, ressaltando a importância de passar por um sono de qualidade e, durante o dia, fazer pequenos intervalos para descansar o corpo e a mente.

Sabe aquela expressão popular “bêbado de sono”? Os motoristas quando estão nessa condição, ficam mais distraídos, dirigem mais devagar e têm uma capacidade de reflexo semelhante à de quem bebeu. Neste caso, o recomendado é parar o veículo o mais rápido possível em algum local apropriado e seguro para descansar, ou se possível trocar de motorista para seguir viagem.

O condutor deve estar atento a alguns sinais que indicam sonolência, como a visão perde o foco, a pessoa não para de bocejar, a cabeça começa a pesar, os pensamentos começam a ficar vagos e desconexos e ocorrem pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo.

Saiba por que o sono de qualidade é tão importante aos motoristas:

Segurança:

O sono adequado é fundamental para manter a atenção e os reflexos rápidos, essencial para evitar acidentes. A privação do sono leva o motorista a ter um tempo de reação mais lento, aumentando a probabilidade de erros. Ao menor sinal de sono, o motorista deve parar o veículo e descansar. Não lute contra isso.

Saúde mental:

A falta de sono afeta o humor de forma negativa, causando irritabilidade, ansiedade e depressão. Um sono de qualidade ajuda a manter a saúde mental e o bem-estar emocional.

Melhor desempenho no trânsito:

Motoristas descansados são mais produtivos e eficientes. Eles podem lidar melhor com o estresse e tomar decisões mais acertadas.