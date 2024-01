Beats leva bebedouros personalizados para todos os ensaios da Anitta

Os ensaios da Anitta já estão marcados no calendário de quem busca curtir o Carnaval ao máximo. E, claro que a marca mais conhecida da festa, não vai ficar de fora. Em 2024, além de trazer Beats Tropical como a bebida oficial do Carnaval, a água terá um destaque nos blocos. É isso mesmo: os ensaios da Patroa ganharão bebedouros para o pessoal não esquecer de dar aquela paradinha para hidratação.

Para curtir a festa até o fim, Beats leva ações de consumo responsável durante todo o Carnaval, reforçando o posicionamento da Ambev que, há mais de 20 anos, conscientiza os consumidores sobre a responsabilidade durante o consumo de bebidas alcóolicas. Tudo para o folião aproveitar a folia com muita energia e disposição, até a linha de chegada!

“Chegou a época mais animada do país e Beats estava com saudades dos ensaios que promovem diversão até fevereiro. Este ano, nossa marca inovou mais uma vez. Se em 2023 tivemos Caipi Beats, agora é a vez de Beats Tropical, a bebida pronta, prática e saborosa que é um mix com a cara do Brasil e que tem tudo a ver com a Anitta”, diz Thais Soares, diretora de Beats, reforçando que disponibilizar água à vontade nos ensaios contribui para que a festa tenha ainda mais qualidade.”

“É muito importante termos marcas como Beats, para andarem nessa estrada de mais de 20 anos com a gente. Consumo responsável é nossa marca registrada e para prolongar o rolê, não existe segredo. Beber água é uma iniciativa simples e fundamental”, comenta Rodrigo Moccia, Diretor de Relações Institucionais da Ambev.

Os ensaios da cantora já passaram por Salvador, Florianópolis, Brasília e Fortaleza.. Agora, é hora de se preparar para o agito no Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba. Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial. E para não perder as próximas edições, seguem os endereços e as datas:

Cidade: Recife

Data: 20 de janeiro

Local: Oferta do Povoa

Endereço: Antonio Fundão Carvalheiro, 27, Recife – PE

Cidade: Rio de Janeiro

Data: 21 de janeiro

Local: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea, Rio de Janeiro

Cidade: São Paulo

Data: 25 de janeiro

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP,

Cidade: Belo Horizonte

Data 27 de janeiro

Local: Esplanada do Mineirão

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz – São Luiz, Belo Horizonte – MG

Cidade: Vitória

Data: 28 de janeiro

Local: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória – ES

Cidade: Curitiba

Data: 03 de fevereiro

Local: Eventos Durival de Britto

Endereço: Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 500 – Jardim Botânico, Curitiba – PR

Cidade: São Paulo

Data: 04 de fevereiro

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP