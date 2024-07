Beatriz Tavares fica em 4º e não vai disputar medalha no remo

Beatriz Tavares está fora da briga por medalha no remo skiff simples feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.

Beatriz também ficou em quarto em sua bateria nas quartas e não avançou para as semifinais A/B. As três primeiras de cada bateria continuavam na briga pelo pódio, enquanto as demais avançam para as semis C/D, para definir a colocação geral.

Ela terminou o percurso em 7min47s29, melhorando seu tempo da primeira fase. Quem ficou em primeiro foi a australiana Tara Rigney (7min30s01), com a norte-americana Tara Johler em segundo, e a búlgara Desislava Angelova completando o pódio.

A brasileira largou atrás, mas depois se recuperou e ganhou uma posição. Beatriz passou a marca dos primeiros 500 metros em quinto, na frente apenas da peruana. Conseguiu melhorar e assumiu a quarta colocação na marca de 1.000m, a metade da prova, que manteve até o fim.

Beatriz está disputando a sua primeira edição de Olimpíadas. A atleta de 29 anos foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

Ela volta à ação na quarta (31) para as semifinais C/D, que estão previstas para a partir das 5h14 (de Brasília).

O representante brasileiro no Remo, Lucas Verthein, disputa as quartas do masculino às 5h10 nesta terça (30). Ele compete também na primeira bateria, no mesmo esquema do feminino: os três primeiros de cada bateriam seguem na disputa por medalha. Lucas é medalhista de ouro no Pan-Americano e está em sua segunda participação olímpica.