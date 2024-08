Beatriz Souza bate número um do mundo e garante medalha do judô

Beatriz Souza está na final na categoria acima de 78kg nas Olimpíadas de Paris. A brasileira bateu a francesa Romane Dicko, atual número um do mundo, por ippon por imobilização e garantiu a terceira medalha do judô brasileiro na capital francesa.

Lutando em casa, a francesa teve muito apoio na luta contra a brasileira. Ele teve seu nome gritado desde que entrou e havia catazes de apoio pelas arquibancadas

Romane Dicko é a atual número um do mundo e foi campeã mundial em 2022. Ela conquistou o bronze na Olimpíadas de Tóquio, no individual, e o ouro na disputa por equipes.

Já a brasileira é nº 5 do ranking mundial, foi prata no Mundial de judô de 2022 e bronze no ano seguinte. Bia, porém, busca a sua primeira medalha olímpica.

Antes, Bia venceu a coreana Kim Hayun nas quartas e bateu Izayana Marenco, da Nicarágua, em 41s. O embate pelas quartas de final contou com uma revisão da arbitragem, que a princípio apontou vitória por ippon da coreana, número quatro do mundo.

Beatriz estará na disputa por equipes mistas, que começa neste sábado (03). O Brasil enfrenta o Cazaquistão nas oitavas de final. O confronto é o quinto do tatame 1 e deve acontecer por volta das 5h (de Brasília).