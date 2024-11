Beatriz Reis e Thiago Oliveira assumem o comando dos flashes do BBB 25

A aguardada estreia da 25ª edição do Big Brother Brasil está cada vez mais próxima, marcando um quarto de século de histórias e transformações no reality show. Com pouco menos de 50 dias para o início desta temporada comemorativa, a expectativa cresce não apenas dentro da casa, mas também fora dela, onde a RedeBBB prepara novidades em seus formatos de cobertura. Tadeu Schmidt, que segue à frente da atração, contará com novos reforços em sua equipe. Entre as novidades confirmadas, estão os jornalistas Thiago Oliveira e Beatriz Reis, que irão comandar os flashes informativos na TV Globo ao longo da edição.

Thiago Oliveira, conhecido por seu trabalho no Esporte da Globo e no programa É de Casa desde 2022, expressa entusiasmo com o novo desafio no mundo dos realities. “Estou muito feliz com o convite e animado para mergulhar neste universo”, afirmou. Oliveira destacou a expectativa gerada pelo novo formato do programa, que contará com participantes em duplas, o que promete intensificar as dinâmicas entre os competidores.

Por sua vez, Beatriz Reis, popularmente conhecida como “Bia do Brás”, retorna ao BBB agora em um papel diferente. Após sua participação na edição anterior do reality e experiências como atriz em novelas e apresentadora em eventos, Beatriz vê este retorno como uma oportunidade de reviver a emoção que experimentou como participante. “É incrível olhar para minha trajetória e saber que vou iniciar novamente o ano com o Big Brother”, declarou. Ela acredita que sua vivência anterior contribuirá significativamente para seu desempenho nos flashes.

A nova temporada do BBB promete ser repleta de inovações não apenas na dinâmica do jogo, mas também nas coberturas especiais realizadas pela RedeBBB. O programa Gshow trará entrevistas com eliminados, enquanto o Multishow oferecerá novos quadros e um mesacast repaginado. Sob a apresentação de Tadeu Schmidt e a produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, a direção geral será conduzida por Angelica Campos e a direção de gênero por Rodrigo Dourado. A estreia está prevista para janeiro.

Com essa estrutura renovada e uma equipe talentosa no comando, o BBB 25 promete surpreender tanto os participantes quanto o público fiel que acompanha cada reviravolta do jogo. Fiquem atentos para mais anúncios sobre as novidades desta temporada festiva.