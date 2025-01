Beatriz Reis é convidada para abrir desfile do Salgueiro no Carnaval 2025

O GRES Acadêmicos do Salgueiro anunciou, nesta quinta-feira (30), que a apresentadora, atriz e influenciadora Beatriz Reis fará sua estreia no Carioca como uma das grandes estrelas à frente da escola na Marquês de Sapucaí. O convite partiu do presidente da agremiação, André Vaz, que revelou o desejo de contar com sua alegria e vibração na abertura do desfile, ao lado de convidados especiais, como o cantor Xande de Pilares.

A revelação foi feita durante uma visita sua ao barracão da vermelho e branco, na Cidade do Samba. Durante a tarde, Bia conheceu de perto os bastidores do Carnaval 2025, visitando os espaços de confecção de fantasias e as alegorias que prometem impressionar o público. A apresentadora ainda conversou com os funcionários e o carnavalesco Jorge Silveira, com quem tirou dúvidas sobre o enredo e conheceu os detalhes criativos que dão vida ao projeto da escola.

Sobre o convite, André Vaz destacou a sinergia entre Beatriz e o Salgueiro: “Beatriz tem a cara do Salgueiro. Sua energia, carisma e conexão com o público refletem exatamente o que queremos levar para a Avenida. Tê-la ao nosso lado na abertura do desfile será um símbolo de sorte e de celebração para a Academia do Samba.“

Bia irá desfilar ao lado do presidente, da diretoria e de personalidades salgueirenses. Entre os convidados, está o cantor Xande de Pilares, um dos compositores do samba-enredo que a agremiação levará para a Marquês de Sapucaí neste ano. A ligação afetiva entre Beatriz e o artista é marcada por um episódio inesquecível no BBB24. Durante sua passagem pelo reality, Bia viveu um dos momentos mais emocionantes de sua jornada ao cantar a canção “Tá Escrito” – um dos maiores sucessos de Xande. Agora, ela terá a oportunidade de dividir a abertura do desfile ao seu lado.

Beatriz comemorou o convite com entusiasmo: “Desde o momento em que recebi o convite, meu coração bateu mais forte. Fazer minha estreia no samba pelo Salgueiro, uma escola que é tradição e paixão, é uma alegria imensa. Ter a chance de abrir esse desfile histórico é um privilégio que carrego com muito amor e responsabilidade. Mal posso esperar para sentir a energia da Avenida e viver essa celebração inesquecível junto com a comunidade salgueirense”