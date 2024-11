Beatriz Reis é a grande estrela da nova campanha de Natal da Rommanel: “O Melhor Natal de Todos os Tempos”

Beatriz Reis, influenciadora, ex-BBB e uma das personalidades mais queridas do Brasil, é a grande estrela da campanha de Natal da Rommanel, intitulada “O Melhor Natal de Todos os Tempos”. A promoção, que vai até 18 de dezembro, é uma oportunidade única para consultores da marca ganharem brindes exclusivos ao adquirirem joias Rommanel, em um ano que marca grandes conquistas para a marca.

Com seu carisma e autenticidade, Beatriz é a escolha perfeita para representar a campanha que celebra a magia do Natal. “Foi um presente, né, literalmente! Fazer essa campanha linda de Natal, que é sobre joias, foi algo que eu amei. Sou apaixonada por moda, e a Rommanel tem essa pegada glamourosa, mas ao mesmo tempo conecta com o povo, que é o meu maior público”, conta Beatriz, destacando como sua conexão com a marca é verdadeira e espontânea.

A influenciadora, que é referência em estilo e autenticidade, se sente profundamente ligada à Rommanel, uma marca que consegue unir sofisticação e acessibilidade de uma forma única. “O que mais me encanta nessa colaboração é poder ser eu mesma. Trazer a moda sofisticada, mas do meu jeito, com a essência do ‘Brasil do Brasil’. Eu também amo o varejo, essa troca com o consumidor. Isso é muito importante para mim”, afirma Beatriz.

A campanha de Natal da Rommanel não só promete ser um grande sucesso de vendas, mas também reforça a imagem da marca como sinônimo de elegância e conexão com seu público. Ao longo de 2024, a Rommanel se destacou com coleções de sucesso, como a linha inspirada no filme “Divertida Mente 2”, em parceria com a The Walt Disney Company Brasil, e a coleção “Festa das Borboletas”, que celebrou a leveza da primavera. Agora, com a promoção de Natal, a marca marca mais um ciclo de sucesso.

Sobre a Rommanel

Fundada em 1986 pelos visionários Antonio Carlos Martins, atual CEO da empresa, e Antonio Carlos Manchon, a Rommanel é referência no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925. Com um portfólio vasto e diversificado de 3.000 modelos de jóias, a marca oferece alta qualidade e design inovador, conquistando clientes ao redor do mundo.

São mais de 300 pontos de venda e uma equipe dedicada de cerca de 600 colaboradores diretos e 3.500 indiretos, no Brasil, Estados Unidos e em mais de 15 países.