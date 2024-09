Beatriz Haddad Maia é campeã do WTA 500 de Seul

Beatriz Haddad Maia começou a temporada asiática com tudo. Na manhã deste domingo, a tenista foi campeã do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, e conquistou o seu quarto título de WTA na carreira ao superar a russa Daria Kasatkina de virada, com parciais de 1/6 6/4 6/1 e 1h50 de jogo.

“Estou muito feliz com o meu trabalho nesta semana. Passei por situações e adversidades diferentes e consegui conduzir muito bem. Hoje eu não entrei como gostaria, estava errando bastante, mas busquei ficar calma e tinha a estratégia muito clara. A Kasatkina é uma jogadora muito competitiva, ela é muito constante durante todo o ano e eu sabia que seria um jogo duro, nós já tivemos outros encontros. O importante hoje foi ficar no presente, jogar ponto a ponto e saber que, no tênis, as coisas nem sempre começam do jeito que a gente quer. Tem que ter calma, o jogo é longo, e foi isso o que aconteceu hoje”, disse Bia.

Este é o quarto título de Bia no circuito da WTA, tendo sido campeã nos WTA 250 de Nottingham e Birmingham em 2022 e também no WTA Elite Trophy em 2023. A conquista em Seul garante mais posições no ranking da brasileira, que passará a ser a 12ª do mundo na próxima atualização.

“Muito feliz com meu trabalho e do meu time, terminei jogando um tênis excelente. Me sinto motivada e cada vez mais forte, fazendo coisas boas e trabalhando bem. Trabalhei muito duro com o meu time o ano inteiro e agora estamos começando a colher os frutos. Não controlamos o tempo das coisas, é importante confiar muito no processo”, seguiu a tenista.

O próximo destino de Bia será a China, onde disputará os WTA 1000 de Pequim e Wuhan em sequência. “Me sinto pronta para coisas maiores e para o meu próximo objetivo”, finalizou.

SOBRE BEATRIZ HADDAD MAIA

Nascida em 30/05/1996, em São Paulo. Começou a jogar tênis aos 5 anos de idade na escola. Como juvenil chegou a ser a 15ª colocada no ranking mundial. Na categoria foi vice-campeã de duplas de Roland Garros em 2012 e 2013. Como profissional disputou a primeira final na WTA em 2017, sendo vice-campeã em Seul, no seu melhor ano como tenista profissional, alcançando a posição de 58 no ranking e terminando a temporada como 65ª. Disputou o seu primeiro torneio profissional em 2013, no WTA de Florianópolis. No ano passado foi a tenista que mais jogos disputou entre o circuito masculino e feminino, ficando com um recorde de 76 vitórias em 101 jogos disputados. Começou 2021 na posição de número 359 e terminou na de 80. O ano foi marcado também pela vitória diante da número 3 do mundo, Karolina Pliskova. Outras grandes vitórias na carreira foram sobre Iga Swiatek (Toronto 2022 – no 1 do mundo), Maria Sakkari (Miami 2022 – no. 3o do mundo na época), Garbine Muguruza (Wimbledon 2018) e Sloane Stephens (Acapulco 2019 – 4ª do mundo na época).



Em 2022 foi vice-campeã do WTA 1000 de Toronto e conquistou os dois maiores títulos da carreira, o do WTA 250 de Nottingham e o de Birmingham e chegou à sua melhor posição no ranking mundial em agosto, a de número 15. Foi também campeã no WTA 125 de St. Malo. Nas duplas foi campeã em Nottingham (2022), do WTA de Bogotá duas vezes, em 2015 e 2017, e em 2022 começou com o título do WTA 500 de Sydney e o vice-campeonato do Australian Open, se tornando apenas a 3a. brasileira da história a alcançar a final de um Grand Slam. Foi também vice no WTA 1000 de Guadalajara e disputou pela primeira vez na história o WTA Finals, no Texas .

Em 2023 começou a temporada com o vice-campeonato de duplas do WTA 1000 de Indian Wells. Foi campeã de duplas WTA 1000 de Madri. Em Roland Garros alcançou a semifinal inédita, se tornando a primeira brasileira, em 55 anos a chegar a esta fase em um Grand Slam. Encerrou o ano como campeã de simples (o seu maior título) e duplas do WTA Elite Trophy, em Zhuhai.

Em 2024 começou a temporada com o título de duplas do WTA 500 de Adelaide. Foi semifinalista em Abu Dhabi, vice-campezã do WTA 250 de Cleveland, quadrifinalista do US Open e campeã do WTA 500 de Seul.

Atual 17a colocada do ranking mundial de simples (chegou ao posto de 10a pela 1a vez em junho de 2023), Beatriz Haddad Maia é a 2a brasileira da história com melhor ranking , após Maria Esther Bueno, está com os patrocínios do Itaú Personnalite, Bauducco, Prudential do Brasil, Engie, Adcos, GM, Stella Artois, Asics, Wilson, RTB, Tourna Tennis e Tiffany &Co (friend of the house)