Beatles 4 Ever Cartoon encanta o mês das crianças no Atrium Shopping

O Atrium Shopping, em Santo André, prepara mais uma atração especial para celebrar o Mês das Crianças. No dia 26 de outubro, às 19h, o shopping apresenta o musical Beatles 4 Ever Cartoon, uma experiência lúdica e divertida que promete encantar toda a família. O show, que acontece no Piso 2 do empreendimento, traz a trajetória da banda mais famosa de todos os tempos, contada de maneira interativa, com brincadeiras, animações e muita música.

O espetáculo, com duração de aproximadamente 90 minutos, reúne os maiores sucessos da banda inglesa, como “I Want to Hold Your Hand”, “Help”, “All My Loving” e “Something”. Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping, comenta que a apresentação foi cuidadosamente planejada para envolver tanto os adultos quanto as crianças. “A proposta é oferecer um momento nostálgico para os pais e cativante para as crianças, proporcionando uma experiência memorável”, ressalta.

O evento é gratuito e faz parte das atividades do shopping para o mês das crianças, reforçando o compromisso do empreendimento em proporcionar lazer e cultura para a comunidade de Santo André.

O Atrium Shopping também oferece diversas outras atrações para as crianças, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Aos domingos, das 8h às 12h, há patinação gratuita no mesmo local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Serviço

Evento: Beatles 4 Ever Cartoon no Atrium Shopping

Data: 26 de outubro

Horário: 19h

Local: Piso 2, Atrium Shopping

Entrada: Gratuita

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André