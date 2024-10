Beach tennis: saiba como prevenir lesões e aproveitar o esporte do verão

Cada vez mais o beach tennis tem se popularizado no Brasil. Em Mogi das Cruzes-SP, a adesão é grande e já resultou e mais de dez arenas espalhadas pela cidade, entre públicas e privadas. Mas é preciso estar atento aos cuidados durante a prática esportiva para evitar lesões e não fazer do lazer um pesadelo. O ortopedista, especialista em joelho e traumatologia esportiva do Imot, Marcos Antônio Nali, traz orientações importantes e dá dicas para evitar complicações.

O beach tennis é uma mistura de diversos esportes. Originalmente, é praticado na praia, com a utilização de raquetes e uma rede que divide a quadra. Numa mescla entre vôlei e tênis, possui regras próprias. No entanto, o esporte, antes exclusivo da região litorânea, ganhou espaço na área urbana com as quadras de areia. Com a chegada do verão, a tendência é de que haja aumento na procura.

Segundo Nali, há algumas características deste esporte que são positivas do ponto de vista da prática como atividade física. Porém, a prática merece atenção:

“A areia é um piso irregular e os praticantes realizam movimentos rápidos e de mudança de direção constante, o que pode levar a traumatismo no membro inferior. As lesões mais frequentes de quem pratica o beach tennis são entorses do tornozelo e joelho” alerta.

“No joelho, podem ocorrer lesões nos meniscos, ligamento colateral medial e ligamento cruzado anterior”, acrescenta o especialista do Imot.

A utilização das raquetes, conforme explica Nali, também traz como consequência um esforço grande dos membros superiores. O ortopedista destaca que são frequentes as lesões no ombro, cotovelo e punho. Neste caso, elas podem ser traumáticas ou por excesso de movimentos, que têm como resultado quadros de tendinites e epicondilites.

Mas, não é para desanimar ou desistir do esporte. Nali explica que é preciso preparar o corpo para a prática. Isso é possível com atividades aeróbicas e musculares.

Outro ponto destacado pelo especialista é a hidratação adequada durante toda a atividade e também respeitar o período de descanso para a recuperação do corpo. Com essas dicas simples, já é possível prevenir lesões:

“O importante é o praticante respeitar o seu corpo. Ao apresentar algum sinal de que algo não está bem, principalmente dor, deve procurar ajuda profissional para determinar o diagnóstico e o melhor tratamento”, destaca.