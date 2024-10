Beach Park recebe o maior rally de kitesurf do mundo nesta quarta-feira (23)

Entre os dias 23 e 26 de outubro, será realizado no litoral cearense a competição “Sol Sertões Kitesurf”, o maior rally de kitesurf no mundo. No primeiro dia de competição, velejadores do Brasil e de outros cinco países partirão da foz do Rio Jaguaribe, em Fortim, com destino ao Beach Park, em Aquiraz, com chegada prevista para às 14 horas. No local, será montada a Vila Kite, uma área de recepção para os participantes, onde, a partir das 17h, ocorrerá a premiação do dia.

Entre os destaques estão o maranhense Bruno Lobo, representante brasileiro na estreia olímpica do Kitesurf, em Paris, com uma honrosa sexta posição, e Lucas Fonseca, que recentemente conquistou o quarto lugar no Europeu Sub-21. O apresentador e atleta paraolímpico Fernando Fernandes também estará presente. Fernando ficou conhecido do grande público após participar do Big Brother Brasil em 2002. Em 2009, ficou paraplégico ao sofrer um acidente de carro, mas nunca deixou o esporte de lado e com a paracanoagem foi tetracampeão mundial, tricampeão panamericano e tetracampeão brasileiro. Como apresentador, participou do Esporte Espetacular, No Limite e do The Masked Singer Brasil, entre outros programas.

Na quinta-feira (24), os competidores largam do Pecém rumo à Praia do Guajiru, em Trairi. No terceiro dia do desafio, o destino será a Ilha do Guajiru, em Itarema. Os campeões do Sol Sertões Kitesurf serão conhecidos no sábado, após o percurso que levará os esportistas ao Preá, em Cruz.