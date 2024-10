Beach Park apresenta Surreal: a montanha-russa aquática mais alta do mundo

O Beach Park, um dos destinos de lazer e entretenimento mais desejados do Brasil, acaba de anunciar a sua mais nova atração: ‘Surreal’, a montanha-russa aquática mais alta do mundo. Com impressionantes 28 metros de altura, o toboágua estabelece um novo recorde mundial e traz o universo do surfe e suas manobras radicais como tema para uma experiência única que une aventura e tecnologia de ponta.



Para “surfar” essa grande onda, os visitantes utilizarão boias duplas, sendo impulsionados por jatos com velocidades de até 42 km/h em um trajeto de aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. A adrenalina toma conta já no início, com um emocionante ‘big drop’, uma descida de 7 metros de altura que promete muito frio na barriga. O ‘cutback’, manobra onde o surfista ganha velocidade, cortando a onda em curvas, é traduzido na forma dos ‘constrictors’, impressionantes espirais que estão presentes em alguns pontos do percurso. Há ainda áreas translúcidas ao longo da atração que fazem referência ao ‘floater’, uma manobra em que o surfista desliza suavemente sobre a crista da onda, flutuando por um instante na espuma. O ‘rattler’ é a versão de um dos momentos mais desejados pelos surfistas: o tubo. Nele os visitantes terão a sensação de estarem dentro de um chocalho, indo de um lado para o outro até saírem na pista que finaliza a atração SURREAL.



O novo toboágua se diferencia dos tradicionais pela utilização da tecnologia avançada de jatos d’água que, em vez de fazer os visitantes apenas descerem por gravidade, também os impulsiona para cima, criando um percurso com subidas e descidas, assim como de uma montanha-russa convencional. Desenvolvida e patenteada pela Whitewater, empresa canadense líder em inovações aquáticas, a tecnologia conhecida como Master Blaster é apresentada aqui na versão Master Blaster Fusion, onde elementos de outros tipos de toboágua, como o ‘constrictor’ e ‘rattler’, são adicionados ao percurso de subidas e descidas, que contam ainda com efeitos visuais e sonoros, proporcionando uma experiência sem igual!



Além de sua altura recorde e emoção, o Surreal se destaca pela narrativa e imersão visual. Por meio de efeitos cuidadosamente projetados por Alex Silva, arquiteto de parques temáticos e responsável pelo desenvolvimento de atrações do Beach Park há anos, o público é transportado para o universo do surfe, em atmosfera envolvente de luzes e sons. “Essa é uma das atrações mais desafiadoras que já trouxemos para o parque. Assim como no surfe, onde o domínio das ondas é uma combinação de habilidade e coragem, o ‘Surreal’ traz a mesma sensação de liberdade e emoção com cada manobra, descida e curva que simula o movimento das ondas. Cada subida impulsionada pelos jatos d’água imita o momento em que o surfista pega uma onda, tornando a experiência verdadeiramente imersiva“, afirma.



Para marcar esse lançamento, o Beach Park escolheu o surfista Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris e um verdadeiro ídolo do esporte, que viralizou nas últimas Olimpíadas com uma foto icônica, como garoto propaganda da campanha de lançamento do Surreal, conectando ainda mais a novidade ao surfe e reforçando o espírito de ousadia e aventura que define a nova montanha-russa aquática. O atleta fez uma aparição surpresa durante o anúncio da nova atração e se mostrou animado para se aventurar em suas ‘ondas’. “Esse projeto está demais, muito irado ver como o surfe pode inspirar de tantas formas diferentes. Sem dúvidas vai ser incrível, divertido e com muita adrenalina. E o coração vai acelerar, assim como no surfe, quando vem aquela onda perfeita”, diz.



“Assim como o Medina desafia os limites nas melhores ondas do mundo, nós buscamos criar algo extraordinário com o ‘Surreal’. Essa montanha-russa não é apenas uma experiência radical, ela traduz a paixão e a coragem que definem tanto o esporte quanto o nosso compromisso em oferecer entretenimento diferenciado para os nossos visitantes”, destaca Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.



Localizada ao lado do Maremoto (piscina de ondas) e do Ramubrinká, o Surreal terá ao todo duas grandes descidas e quatro subidas ao longo do seu percurso e sua inauguração está prevista para acontecer em dezembro.



Eleito o melhor parque aquático das Américas (Tripadvisor /2024), o Aqua Park do Beach Park tem como compromisso a inovação e está sempre buscando oferecer uma experiência completa para seus visitantes. O destino está localizado em frente ao mar, na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos do aeroporto internacional de Fortaleza.





Sobre o Beach Park Entretenimento

Com 39 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza/Ceará, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas pelos viajantes no país inteiro. Atualmente ocupa mais de 200 mil m² e reúne um parque aquático, quatro resorts, além do Restaurante de Praia e da Vila Azul do Mar – espaço de convivência e serviços -, ambos abertos ao público. O Aqua Park, que conta com 30 atrações, é hoje considerado o terceiro melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2024).

O Beach Park Entretenimento também faz parte do Hall da Fama do TripAdvisor por ter recebido o Certificado de Excelência nos últimos cinco anos. Pelo segundo ano consecutivo, foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar do Brasil pelo Prêmio Great Place To Work. Mais que um destino de férias, hoje se consolida como um grupo de entretenimento por meio de suas diversas atuações como a Rádio Beach Park e o Beach Park Studios – estúdio de animação próprio.