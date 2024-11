BC dos EUA anuncia redução dos juros em 0,25 ponto percentual

O Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) anunciou nesta quinta-feira (7) um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, que passa a ser de 4,5% a 4,75% ao ano.

É a segunda redução consecutiva da autoridade monetária após quatro anos sem redução da taxa, confirmando o que já era esperado pelo mercado financeiro.

A decisão ocorre um dia após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial. Em seu governo anterior, o republicano teve divergências com o presidente do Fed, Jerome Powell, que tem mandato até 2026.

A política monetária dos EUA segue o que vem sendo feito nas principais economias do mundo. Horas mais cedo nesta quinta, o Banco da Inglaterra anunciou corte de 0,25 ponto percentual nos juros, que foi para 4,75%.

O BCE (Banco Central Europeu), responsável pela União Europeia, reduziu a taxa para 3,25% em 17 de outubro, no terceiro corte consecutivo.

Na direção contrária, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil subiu a taxa Selic para 11,25% nesta quarta-feira (6), no segundo movimento seguido de elevação dos juros básicos do país, em meio ao descompasso das expectativas de inflação do mercado em relação à meta, de 3%.