BBB25: ‘Parece que a gente se separou’, diz Vitória Strada sobre fim de amizade com Thamiris

Na última terça-feira (11), os participantes do Big Brother Brasil 25, Vitória Strada, Aline e Vinícius, engajaram-se em uma discussão reveladora sobre suas experiências no reality show. Durante o diálogo, Vitória abordou o desfecho de sua amizade com Thamiris, uma relação que começou forte, mas que acabou se deteriorando ao longo do programa.

A conversa teve início quando Aline lembrou uma promessa feita por Vinícius antes de sua entrada na casa: ele se comprometeu a ser um participante ativo e provocar reações entre os colegas. “Ele disse que iria ‘colocar a casa abaixo’ se algo o incomodasse”, relatou Aline, destacando o tom provocativo do discurso inicial de Vinícius.

Vinícius, por sua vez, reconheceu que tem tentado agir de maneira estratégica e evitar conflitos desnecessários com outros participantes. Ele enfatizou que é preciso encontrar um equilíbrio nas interações, refletindo sobre a dinâmica social dentro da casa.

Em meio a essas reflexões, Vitória Strada aproveitou para compartilhar sua análise pessoal sobre a trajetória que vem trilhando no programa. “A decisão de cada um molda o futuro. O que você deseja fazer após essa experiência? Eu quero seguir carreira como atriz”, comentou Vitória. Ela então se questionou sobre as escolhas que fez até agora: “Fui em busca de conflitos, tentei formar alianças e busquei confrontar aqueles que falavam de mim pelas costas, mesmo tendo afeto por eles”.

Ao falar sobre Thamiris, Vitória expressou um misto de nostalgia e tristeza. “Sinto como se houvesse uma separação entre nós. É semelhante a quando você termina um relacionamento com alguém de quem ainda gosta. Quando vejo Thamiris passando, sinto uma certa admiração, mas ao mesmo tempo, ela me ignora”, desabafou a atriz.

Essa conversa não apenas revelou as complexidades das relações interpessoais no contexto do reality show, mas também destacou a luta interna dos participantes em equilibrar suas aspirações pessoais com as dinâmicas sociais do programa.