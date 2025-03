BBB25: João Gabriel é vetado da Festa do Líder e enfrenta novo desafio

Nesta quarta-feira, 19 de abril, o participante João Gabriel foi escolhido por Guilherme para ser excluído da Festa do Líder na atual edição do Big Brother Brasil, a 25ª. A decisão ocorreu dentro da dinâmica chamada Barrado do Baile, onde o líder semanal tem a prerrogativa de vetar um colega de festa, que será então isolado em um cômodo separado.

Durante o isolamento, João Gabriel terá acesso restrito, podendo apenas consumir pão e água, além de contar com um banheiro. Guilherme justificou sua escolha ao afirmar: “Dessa vez, do lado de lá, o único homem que não sofreu nenhuma consequência foi João Gabriel. Portanto, ele será o escolhido.” O líder ainda destacou que sua escolha se deve ao fato de que João Gabriel deixou claro em uma conversa anterior que ele seria um adversário a ser enfrentado.

Para retornar à festa, João Gabriel deverá completar um desafio proposto. Ele precisa descobrir a sequência correta para abrir cinco cadeados que trancam seu convite. Os números necessários estão escondidos dentro de balões espalhados pela sala. Caso não consiga finalizar a tarefa a tempo, o brother permanecerá isolado até o término da comemoração na casa.