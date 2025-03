BBB25: festa desta sexta (21) terá Michel Teló e tema romântico

O renomado cantor Michel Teló, conhecido pelo sucesso “Ai Se Eu Te Pego”, está programado para se apresentar na festa do Big Brother Brasil 25. Este será o quarto encontro do artista com o reality show, tendo já se apresentado nas edições anteriores, incluindo o BBB 13, as finais das edições 15 e 17, além de uma participação virtual no BBB 20, que ocorreu durante a pandemia de COVID-19.

Teló expressou sua empolgação ao comentar sobre sua participação: “Estou feliz demais! É uma oportunidade incrível para levar alegria àqueles que estão confinados há tantos dias. No meu caso, pretendo trazer um pouco da moda sertaneja. É sempre emocionante oferecer uma nova perspectiva para os participantes da casa”, afirmou o cantor.

Durante sua apresentação, Michel Teló promete animar os brothers com uma seleção de hits consagrados como “Ei, psiu! Beijo me liga”, “Casal Modão” e “Fugidinha”, além de interpretar clássicos do gênero sertanejo, como “Saudade da Minha Terra”.

A festa terá como tema central o amor, refletido na decoração que contará com uma pista de dança adornada com balões e um balanço em formato de coração. Lambe-lambes com frases românticas também farão parte do ambiente festivo, celebrando todas as formas de amor: entre casais, amigos e familiares.

Nos últimos anos, o palco do BBB já recebeu performances de diversos artistas renomados, incluindo Chitãozinho e Xororó, Sandy e Junior Lima, Péricles, Tierry, Gustavo Mioto, Luan Pereira, Ludmilla e Luísa Sonza, contribuindo para a rica diversidade musical que caracteriza o programa.