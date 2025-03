BBB25: Diego Hypolito tira satisfação com Gracyanne Barbosa após fofoca vir à tona

Na tarde desta sexta-feira, uma conversa intrigante entre os participantes do reality show gerou uma onda de discussões. O diálogo começou quando Daniele abordou Gracyanne sobre informações que ouviu de Renata, o que logo levou Diego a questionar a musa fitness sobre a situação.

Diego, que possui uma amizade duradoura com Gracyanne, expressou sua decepção em relação a comentários atribuídos à influenciadora. Segundo Renata, ela teria repassado informações que sugeriam uma postura falsa de Gracyanne em relação a Diego e Daniele, além de levantar dúvidas sobre as crises de ansiedade enfrentadas por Diego.

Em busca de esclarecimentos, Diego confrontou Gracyanne. “Fiquei muito triste. Porque meu irmão nunca… Você sabe qual é a chance do meu irmão sair e fazer o que ele fez? Inexistente. Meu irmão não se envolve nessas coisas; se ele fez isso, com certeza foi porque algo muito sério aconteceu”, desabafou.

Gracyanne, ao ouvir o descontentamento do amigo, reconheceu seu erro. “Eu me arrependo, lógico, de muitas coisas que disse. Entendo sua mágoa e você tem razão”, admitiu. Diego respondeu com preocupação: “Você imagina minha família vendo… Eu nunca falei mal de você”. Ele destacou que sempre tentou manter um canal aberto para diálogos entre eles.

Mais cedo, em uma conversa com Daniele, a sister comentou que não recordava ter falado negativamente sobre Gracyanne. “Se eu mencionei algo sobre você, foi sobre ser mimada, e me coloquei no meio disso para explicar”, disse ela. Daniele ainda revelou suas incertezas sobre Diego nas primeiras semanas no programa: “Eu realmente ouvia muitas coisas e fiquei com dúvidas, pois conhecia um Diego fora diferente do que vi aqui dentro”.

Por fim, Edson Hypolito, outro membro da família Hypolito que prefere viver afastado da mídia, manifestou-se em sua conta no X (antigo Twitter). “Recado enviado com sucesso! Compreendo a preocupação do Diego por eu ter ido até lá. Não gosto de aparecer, mas faço tudo por eles! Agora é simples: fora Gracyanne”, escreveu Edson.

A situação continua a evoluir dentro do programa, e as interações entre os participantes prometem gerar mais desdobramentos nas próximas horas.