BBB25: Camilla vence leilão e arremata ‘Poder Curinga’

Na última sexta-feira, dia 21, uma participante do Big Brother Brasil obteve um poder significativo após utilizar todas as estalecas que havia conquistado durante a prova “Perde e Ganha”. Este novo poder terá implicações diretas na dinâmica do jogo, especialmente com a iminente formação do Paredão.

Conforme as regras do programa, no sábado, o famoso Big Fone tocará, e o participante que atender à chamada estará automaticamente destinado ao Paredão. Além disso, essa pessoa terá a prerrogativa de escolher outro concorrente para também enfrentar a eliminação.

No próximo Paredão, que ocorrerá ao vivo no domingo, dia 23, a irmã poderá exercer seu poder de troca. Isso significa que ela terá a capacidade de substituir um dos emparedados pelo selecionado pelo Big Fone, alterando potencialmente o rumo da competição.

A formação deste Paredão será composta por diferentes categorias de emparedados: um deles será imunizado pelo anjo, enquanto outros dois serão definidos pela chamada do Big Fone. Adicionalmente, haverá um emparedado escolhido pelo Líder e mais um selecionado pela votação da casa. Esta configuração promete intensificar ainda mais a tensão e as estratégias entre os participantes.