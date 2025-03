BBB25 antecipa eliminação por causa do carnaval no Rio; veja horário e detalhes

Na noite desta terça-feira, 4 de fevereiro, os entusiastas de reality shows e carnaval se preparam para um evento duplo que promete agitar as telas brasileiras. O programa Big Brother Brasil 25 (BBB25) terá sua mais recente eliminação enquanto os desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca culminam em sua grandiosa celebração.

Em virtude da transmissão dos desfiles na TV Globo, a edição de hoje do BBB25 começará um pouco mais cedo, às 21h15, logo após o término da novela e do Jornal Nacional. A expectativa em torno da eliminação é alta, uma vez que três participantes estão em risco de deixar a casa: Camilla Maia, Renata Saldanha e Vilma Nascimento.

A formação deste paredão ocorreu no último domingo, 2 de fevereiro, quando a líder Vitória Strada indicou Renata Saldanha. Vilma e Camilla foram as mais votadas pela casa, recebendo 7 e 5 votos, respectivamente. Maike, que também estava na berlinda, conseguiu escapar após vencer a Prova Bate-Volta.

Vale ressaltar que este paredão será individual, marcando o fim da fase de disputas em duplas. Após a eliminação, o participante que tiver seu nome anunciado será encaminhado ao Quarto Secreto, onde poderá observar as interações dos demais competidores e receber informações privilegiadas sobre o andamento do jogo.

Logo em seguida à eliminação, às 22h, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí será palco dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A Mocidade Independente de Padre Miguel dará início aos desfiles com o enredo “Voltando para o futuro, não há limites para sonhar”.

A transmissão dos eventos carnavalescos ocorrerá ao vivo pela TV Globo e pelo Globoplay. O portal também oferecerá uma cobertura especial, com entrevistas exclusivas, destaques e todos os detalhes sobre as apresentações das escolas de samba.