BBB: Giovanna vence Prova do Líder 

Giovanna se tornou a nova líder do Big Brother Brasil 24 nesta quinta-feira, 14. Ela enfrentou uma disputa que exigia mira e raciocínio, rapidez e muito sorte no final. Na primeira fase da dinâmica de três partes, os brothers precisaram encher um recipiente com o máximo de bolinhas que conseguissem, depois montar um quebra-cabeça e por fim escolher entre três camas a premida.

A ganhadora levou, além da liderança, um prêmio de R$ 20 mil e dois anos de uma marca de amaciante.

O reality teve momentos intensos na última semana. Na terça-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção dos participantes após Leidy Elin jogar as roupas de Davi na piscina depois de uma briga coletiva no “Sincerão”. O motorista de aplicativo chegou a encher um balde com água para revidar, mas recebeu um alerta da produção.

A semana ainda contou com a prova de resistência mais longa da edição. Vencida por Beatriz, a disputa teve 15 horas de duração. Matteus chegou a aguentar 9 horas na prova, que teve um embate final entre Davi e a sister. O motorista de aplicativo, porém, decidiu abandonar o desafio.

Veja como foi a disputa pela 13ª liderança

A dinâmica, que contou com três etapas, iniciou exigindo agilidade dos brothers. Os 12 participantes foram separados em dois grupos e individualmente cada confinado teve um tempo para encher um recipiente com o máximo de bolinhas possível.

Dos dois grupos, os participantes que seguiram para a segunda fase da prova foram:

Davi

Giovanna

MC Bin Laden

Alane

Na segunda etapa, os brothers tiveram de usar o raciocínio lógico para montarem um quebra-cabeça com base em um gabarito. Davi e Giovanna foram os mais ágeis e puderam ir para a terceira fase.

A última etapa contou apenas com Davi, Giovanna, e a sorte dos dois. Na terceira parte, ambos tiveram que escolher entre seis camas e achar a que estava com o card premiado. A sortuda foi Giovanna, que conquistou sua primeira liderança após passar os primeiros meses de programa com o pé quebrado e sem poder participar de diversas provas.

Quem foi escolhido para o Vip de Giovanna?

Com um Vip reduzido, conforme o programa vai se encaminhando para suas últimas semanas, os escolhidos para compor o Vip foram: