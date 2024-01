BBB: Alane, Isabelle, Juninho e Luigi se enfrentam no paredão

Isabelle, Juninho, Lucas Luigi foram para o paredão do BBB 24 neste domingo (28). Os quatro disputam a preferência do público para ficar na casa, vote no seu participante favorito na enquete.

Como foi a votação:

De acordo com a dinâmica da semana, Luigi, Giovanna Pitel e Juninho começaram no paredão depois que Marcus colou o trio na berlinda devido ao poder conquistado no big fone. Além da indicação, o comissário de voo estava imune.

A anja Fernanda imunizou Rodriguinho. O líder MC Bin Laden mandou Isabelle direto para a berlinda sem chance de jogar o bate volta.

O mais votado da casa foi Davi, com nove votos. O trio emparedado pelo big fone entrou em consenso e puxou Alane para o paredão.

Luigi, Pitel, Juninho, Davi e Alane disputaram a prova bate-volta. Davi e Pitel se salvaram no jogo de sorte.

Veja quem votou em quem:

Fernanda imunizou Rodriguinho;

MC Bin Laden mandou Isabelle direto para o paredão.

No confessionário os brothers se posicionaram assim:

Alane votou em Giovanna Lima;

Beatriz votou em Giovanna Lima;

Davi votou em Lucas Henrique;

Deniziane votou em Giovanna Lima;

Fernanda votou em Alane;

Giovanna Lima votou em Alane;

Isabelle votou em Lucas Henrique;

Juninho votou em Davi;

Leidy votou em Davi;

Lucas Henrique votou em Davi;

Luigi votou em Davi;

Marcus votou em Davi;

Matteus votou em Giovanna Lima;

Michel votou em Alane;

Pitel votou em Davi;

Raquele votou em Alane;

Rodriguinho votou em Davi;

Wanessa Camargo votou em Davi;

Yasmin Brunet votou em Davi.