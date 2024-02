BBB: Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho se enfrentam no paredão

Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda foi formada durante a exibição ao vivo do reality na Globo, neste domingo (4). Pela primeira vez na edição, os participantes receberão votos para serem eliminados. Vote na enquete em quem você quer fora do BBB.

COMO FOI A VOTAÇÃO

A líder Fernanda indicou Beatriz ao paredão, sem chance de disputar a prova bate-volta. O anjo autoimune, Matteus, também poderia imunizar outra pessoa. Ele fez o óbvio e protegeu Deniziane, sua companhia romântica na casa.

O elenco foi dividido em dois grupos, de acordo com a dinâmica da semana. Davi, o brother que atendeu o Big fone, foi o responsável por indicar nove pessoas para usar pulseiras vermelhas e, consequentemente, nove que não usaram os braceletes. Outro poder adquirido pelo motorista foi a imunidade.

A divisão de Davi ficou assim, grupo com pulseiras: Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Yasmin Brunet, Giovanna e Leidy Elin.

Grupo sem pulseiras: Alane, Beatriz, Davi, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa Camargo.

Cada participante do grupo deveria votar duas vezes. A primeira de forma aberta em que só os integrantes do outro grupo estariam disponíveis. A segunda foi no confessionário e, desta vez, só valia brothers da mesma equipe.

A maioria do grupo com pulseira votou em Alane, do grupo sem pulseira, e em Marcus entre eles mesmos.

A maior parte dos sem pulseiras votou em Juninho, dos com pulseiras, e em Isabelle, do mesmo time deles.

Os quatro indicados na dinâmica das pulseiras foram para a prova bate-volta. Depois do jogo, Marcus escapou do paredão.

QUEM VOTOU EM QUEM

Grupo sem pulseiras abriu votando nos com pulseiras:

Michel votou em Juninho;

Alane votou em Juninho;

Raquele votou em Juninho;

Matteus votou em Juinho;

Davi votou em MC Bin Laden;

Wanessa votou em MC Bin Laden;

Deniziane votou em Juninho;

Isabelle votou em Juninho;

Beatriz votou em Juninho.

Grupo com pulseiras votando nos sem pulseiras:

Pitel votou em Alane;

Giovanna Lima votou em Alane;

Leidy votou em Michel;

Juninho votou em Alane;

MC Bin Laden votou em Wanessa;

Marcus votou em Raquele;

Yasmin votou em Isabelle;

Rodriguinho votou em Isabelle;

Lucas votou em Isabelle.

Com o empate entre Isabelle e Alane, a líder deu o voto de minerva e indicou Alane.

Sem pulseiras entre si

Alane votou em Raquele;

Michel votou em Isabelle;

Raquele votou em Wanessa;

Matteus votou em Isabelle;

Davi votou em Michel;

Wanessa votou em Raquele;

Deniziane votou em Isabelle;

Isabelle votou em Wanessa;

Beatriz votou em Michel.

Com pulseiras entre si

Juninho votou em Marcus;

Pitel votou em Marcus;

Giovanna votou em Yasmin;

Leidy votou em Rodriguinho;

MC Bin Laden votou em Marcus;

Marcus votou em Giovanna;

Yasmin votou em Giovanna;

Rodriguinho votou em Marcus;

Lucas votou em Giovanna.