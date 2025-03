‘BBB 25’: Vitória surpreende ao revelar em quem não votará: ‘Não consigo’

No contexto das interações entre os participantes, um clima de tensão permeia as conversas sobre as votações, refletindo as dificuldades emocionais e estratégicas enfrentadas dentro do jogo. Recentemente, um dos participantes expressou suas dificuldades em relação ao voto, revelando uma análise cuidadosa das alianças formadas. “Não consigo votar no Maike agora. Fiz uma escolha exaustiva semana passada, que foi votar na Thamiris, e bancar isso toda semana sem descanso vai me matar aqui dentro. Maike é a única pessoa que eu não tenho impasse. No momento que votei na Thamiris, certamente a Gra vota em mim. Votar no Maike é virar todo mundo pra mim”, disse ele, evidenciando a pressão psicológica que a dinâmica do jogo exerce sobre os competidores.

Em seguida, Diego Hypolito compartilhou suas próprias hesitações em relação ao voto em Gracyanne Barbosa. “Uma das conversas que tive com Dani e com Gui foi exatamente sobre o que você acabou de falar. É uma pessoa que não queria votar. Sei que o grupo é um grupo; até conversei com a Gra que vai chegar o momento em que eu vote nela… Eu tive que falar isso, porque não sabia como seria o andar da carruagem de vocês, mas não quero votar na Gracyanne”, declarou Hypolito, sinalizando seu desejo de preservar laços pessoais, mesmo diante da necessidade de decisões difíceis.

Diego continuou seu raciocínio, deixando claro seu posicionamento pessoal: “É uma situação minha, sei que tem várias pessoas que ainda não foram pro Paredão. Não quero a Eva; é uma coisa minha pessoal… Não sei dizer o porquê, mas ela tem um carinho e uma conduta que me agradam muito”. Isso ressalta como vínculos afetivos podem influenciar as escolhas dos participantes no jogo.

Por outro lado, Guilherme se manifestou sobre suas intenções de voto, apontando Gracyanne como sua principal adversária. “Todo mundo sabe que minha questão hoje seria a Gra, mas também eu votaria em qualquer outra pessoa que não foi ao Paredão. Eva é a última pessoa, porque ainda tenho carinho grande por ela, mas o resto ninguém passou”, opinou Guilherme. Essa declaração evidencia a complexidade das relações interpessoais e as estratégias adotadas pelos participantes para garantir sua sobrevivência no jogo.