BBB 25: Vilma se revolta com Diego e Vitória reage a críticas dos brothers

No contexto do reality show, as relações entre os participantes se tornam cada vez mais tensas, especialmente após a formação do Paredão. Recentemente, Diego procurou justificar os dois votos que direcionou à Vilma, mas sua abordagem não foi bem recebida pela estudante de nutrição. Durante a conversa, Vilma não hesitou em rotular Diego como “falso”, expressando sua insatisfação com o comportamento do brother.

Vilma, visivelmente irritada, declarou que não se sentia à vontade para dialogar com ele. “Se você não gosta de mim, é melhor nem falar comigo, nem olhar na minha cara. Não venha me beijar e abraçar e depois me apunhalar pelas costas”, disse a sister, reforçando seu descontentamento com as atitudes de Diego.

Embora tenha votado duas vezes em Vilma, Diego tentou minimizar a situação ao afirmar que ela não era sequer sua terceira opção de voto. A carioca, por sua vez, não aceitou essa justificativa e acusou o brother de “morder e assoprar”.

Mesmo ciente da possibilidade de ser eliminada na próxima terça-feira, dia 4, Vilma garantiu que não deixaria de expressar suas opiniões sobre os colegas. Após o desabafo com Diego, ela também se referiu à irmã dele como “falsa”, insinuando que Daniele é alguém que segue a maioria sem questionar.

Em um momento de indignação, Vilma compartilhou seus sentimentos com outros participantes na área externa e afirmou que interrompeu Diego durante a conversa porque já desconfiava que ele estava apenas fazendo “conversinha”. Além disso, deixou claro que Daniele Hypolito também seria alvo de suas críticas.

No Quarto Anos 50, Delma analisou o voto em Camilla e expressou preocupação em se tornar alvo da sister caso esta retorne do Paredão. A pernambucana comentou que sua popularidade entre os demais participantes surgiu naturalmente, mas reconheceu a necessidade de adotar uma postura mais firme no jogo.

Enquanto isso, Renata e outras participantes refletiram sobre as declarações de Vilma e perceberam que ela deixou escapar a possibilidade de que a professora de dança poderia ser indicada ao Paredão se não fosse pela proteção da líder. Renata ainda observou a dinâmica dos gêmeos João Gabriel e João Pedro, ressaltando que apesar de sua interação com todos os grupos da casa, eles parecem estar imunes às críticas dos demais.

Em outro grupo, Daniele Hypolito conversou com Camilla, Thamiris, Gracyanne e Vitória Strada sobre como é vista na casa. Ela mencionou que os gêmeos acreditam que ela faz parte do grupo do Quarto Nordeste e recordou uma conversa anterior com Eva. As interações entre os participantes continuam a revelar a complexidade das relações no confinamento.

A dinâmica dentro do reality show está repleta de intrigas e desentendimentos, refletindo como as alianças podem mudar rapidamente à medida que os participantes lutam por sobrevivência dentro da competição.