BBB 25: Thamiris Maia revela mais detalhes de beijo em João Gabriel: ‘Foi legal’

Recentemente, em um diálogo descontraído dentro da casa do Big Brother Brasil 25, a nutricionista compartilhou suas observações sobre um acontecimento envolvendo Thamiris Maia e João Gabriel. Durante a conversa, Gracyanne Barbosa, que também estava presente, rapidamente se manifestou, revelando seu interesse na situação.

Em meio à troca de impressões, Vitória Strada questionou Thamiris sobre a natureza da relação entre ela e João. A jovem confirmou que houve um envolvimento mais íntimo entre eles, mas não deixou de expressar sua incerteza em relação aos sentimentos da outra participante, questionando: “E a menina, e o discurso?”. Thamiris respondeu com sinceridade que não sabia ao certo como estava a situação, mas ressaltou que a experiência foi positiva.

Após essa revelação, Gracyanne expressou um sentimento de inveja, afirmando que o dia de Thamiris parecia ter sido normal, mas com nuances interessantes.

Em conversas anteriores, João Gabriel havia esclarecido aos demais participantes que existe uma relação indefinida fora da casa. Ele mencionou: “Estou com ela. Fica eu e ela. Sério. Demorei cinco anos para conquistá-la, mas não namoramos oficialmente. Quero nem falar o nome dela aqui”. Essa declaração levantou questões sobre a lealdade do participante durante o programa.

Enquanto isso, Camilla Maia, que recentemente deixou o confinamento, mantém uma vigilância atenta sobre os eventos que envolvem sua irmã dentro do reality. A trancista expressou sua visão sobre a aproximação entre Thamiris e João Gabriel, afirmando não ter ficado surpresa com o desenrolar da relação. Em declarações ao Gshow, Camilla afirmou: “Na verdade, eles já eram próximos. Eu gosto muito dos meninos e todos na casa se davam bem com eles porque são muito divertidos”.

Esses eventos recentes evidenciam as dinâmicas emocionais e sociais que permeiam a vida dos participantes dentro do Big Brother Brasil 25.