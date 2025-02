BBB 25: Sincerão tem fim de alianças, choro e ‘lavação de roupa suja’

No último Sincerão, realizado nesta segunda-feira (24), o Big Brother Brasil 25 testemunhou o desfecho da aliança entre Vitória Strada e as irmãs Camilla e Thamiris. O grupo, que se manteve unido desde os primeiros dias do reality show, começou a se desintegrar devido a desavenças acumuladas ao longo do tempo.

A dinâmica da noite teve como foco principal o embate entre Vitória e Camilla, que culminou em uma discussão acalorada. A atriz Vitória expressou sua frustração ao comentar sobre o distanciamento da antiga aliada, afirmando: “A Camilla falou que não posso contar com ela pra mais nada […] Jamais teria a atitude que ela teve comigo”. Vitória, que se encontra no Paredão desta semana, ressaltou seus esforços para resolver os conflitos, tentando se desculpar por eventuais erros cometidos.

Em resposta, Camilla, visivelmente emocionada, contestou as afirmações de Vitória e revelou sua própria dor emocional durante a competição. “A gente não recebe um script do que tem que fazer, mas ninguém sentiu a minha dor, porque chorei dentro do quarto… Ninguém veio falar comigo, ninguém me abraçou… A Vitória todo mundo abraçou”, declarou ela, evidenciando a falta de apoio que sentiu por parte dos demais participantes.

Thamiris também entrou na discussão, defendendo sua irmã e acusando Vitória de tentar se colocar na posição de protagonista à semelhança de Juliette do BBB 21. “Fod* que a Vitória quer fazer a Juliette logo com a gente, cara. Papo reto”, disse Thamiris, intensificando ainda mais a tensão no ambiente.

Outro confronto notável ocorreu entre Diogo e Vinícius, cujas rivalidades vêm se intensificando desde o início do programa. Vinícius chamou Diogo de “covarde” e questionou sua lealdade em relação à parceira romântica Aline. Ele afirmou: “Há situações que você não agiu da forma correta. Independente de tudo, Aline esteve do seu lado”. Vinícius enfatizou a necessidade de Diogo refletir sobre suas atitudes dentro da casa.

Diogo rebatou as críticas de Vinícius pedindo uma comunicação mais clara das acusações. “Não me chama de irmão”, respondeu o ator, indicando que não aceita a maneira como Vinícius se dirige a ele. As discussões acaloradas demonstram que as tensões dentro da casa continuam elevadas à medida que o jogo avança.

O Sincerão contou ainda com a participação de três ex-participantes convidados: Ana Paula Renault (BBB 16), Naiara Azevedo (BBB 22) e Ricardo Alface (BBB 23), responsáveis por avaliar as posturas dos participantes durante as discussões.