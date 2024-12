BBB 25: Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna prometem diversão na nova temporada

O Big Brother Brasil (BBB) 25 está prestes a iniciar sua nova temporada, com estreia prevista para o dia 13 de janeiro. O reality show, que já é um dos principais assuntos nas conversas do público, promete trazer novidades interessantes para os fãs.

Para esta edição, a produção anunciou que os humoristas Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna estarão à frente dos quadros de humor do programa. Ambos têm uma história consolidada com o BBB, tendo participado de edições anteriores e conquistado a audiência com suas performances.

Rafael Portugal, conhecido pelo sucesso do quadro “CAT BBB” nas temporadas 20 e 21, expressou sua felicidade em retornar ao programa. Ele comentou sobre a recepção calorosa que recebeu do público em sua última participação e manifestou entusiasmo por fazer parte desta nova fase do reality. “Fiquei muito feliz com o convite para essa temporada histórica e quero manter o mesmo estilo de interação com o público, atuando como seu porta-voz dentro da casa”, afirmou Rafael.

Rodrigo Sant’Anna também retorna ao Big Brother Brasil, após ter interpretado personagens marcantes nas edições 15 e 16. O humorista, que atualmente estrela a nova temporada de “Tô de Graça” no Multishow, destacou a singularidade da experiência proporcionada pelo programa. “Participar do Big Brother é algo inesquecível, mesmo para quem não entra na casa”, disse Rodrigo. Ele acrescentou que sua meta é trazer mais diversão aos telespectadores e contribuir positivamente para o clima já festivo da atração.

O comando da nova temporada ficará sob responsabilidade de Tadeu Schmidt, com produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias. A direção geral é de Angélica Campos, enquanto Rodrigo Dourado assume a direção de gênero.

Com todas essas promessas e expectativas, o BBB 25 se prepara para mais uma edição repleta de emoções e entretenimento, mantendo-se como um dos favoritos do público brasileiro.