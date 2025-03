‘BBB 25’: próxima prova do líder será de resistência e reações do público se destacam

Às vésperas da aguardada Prova do Líder no Big Brother Brasil 25, a emissora Globo confirmou que a dinâmica da competição será de resistência. A notícia, divulgada pelo perfil Central Reality, gerou uma onda de reações nas redes sociais, onde os internautas expressaram suas expectativas e preferências.

No espaço destinado aos comentários, muitos usuários demonstraram apoio à dinâmica, destacando seus favoritos para a disputa. “Vem liderança para Renata se Deus quiser”, manifestou um fã, enquanto outro torcedor exclamou: “Torcida pras bailarinas”. Outros participantes da conversa também levantaram suas opções, como “Eva ou Renata. Gostaria muito que fosse da Vilma, mas resistência é mais desafiadora para ela”, refletiu um comentarista.

Contudo, não faltaram críticas à escolha da prova, especialmente em relação a dona Vilma. Alguns internautas argumentaram que a prova de resistência seria injusta para a participante, especialmente após ela ter passado mal durante o cumprimento do Castigo do Monstro no último final de semana.

Vale ressaltar que na última Prova de Resistência, Eva, parceira de Renata, destacou-se ao resistir por mais de 12 horas e conquistou a vitória após Thamiris desistir. Atualmente, Vitória ocupa o cargo de líder da semana e detém o veto na próxima Prova do Líder.

A expectativa em torno dessa dinâmica promete agitar ainda mais o clima dentro da casa e entre os fãs do programa.