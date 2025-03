BBB 25: Joselma explica por que deu Monstro a Thamiris

Em um giro inesperado na dinâmica do Big Brother Brasil 25, a dona de casa Joselma anunciou sua intenção de focar suas estratégias contra a nutricionista Thamiris. Esta decisão surge como uma resposta direta ao que ela considera uma ação desleal da participante, que escolheu seu genro, Guilherme, de 27 anos, para passar a noite fora da casa com Vinícius, de 28 anos. Joselma não hesitou em expressar sua indignação, comparando a situação ao temido Castigo do Monstro. “O que ela fez foi pior do que isso, pois eles poderiam ter se destacado em uma prova e não conseguiram”, afirmou.

Além disso, Joselma revelou seus planos de votar contra Thamiris na próxima formação de Paredão, enfatizando que sua decisão não depende das ações de outros participantes. “Independente se alguém fosse votar nela ou não, eu já estava decidida a fazê-lo”, disse.

Apesar de nutrir simpatia pela irmã de Camilla, a sogra de Guilherme reconhece que é necessário agir com frieza em nome da competição. “É o jogo. A partir de hoje, vou separar o coração. Gosto dela e tenho um carinho por ela, mas é o jogo”, declarou Joselma.

