BBB 25: Guilherme desbanca a sogra e conquista a Prova do Líder; saiba como foi

Em uma recente dinâmica promovida no programa, os participantes foram desafiados a adivinhar valores de compras exibidos em um telão, em um jogo que exigia atenção e estratégia. Os jogadores, divididos em cabines individuais, utilizaram celulares para registrar seus palpites sobre o valor total das compras apresentadas.

Durante cada rodada, um carrinho de compras e uma lista de produtos eram mostrados, permitindo que os competidores formulassem suas estimativas. O objetivo era fornecer um palpite que se aproximasse o máximo possível do valor real da compra. Após a exibição dos produtos, os participantes deveriam digitar suas apostas nos celulares, com os resultados aparecendo na frente de suas cabines. O jogador que conseguisse adivinhar o valor correto ou ficasse mais próximo dele ganharia a rodada e a oportunidade de eliminar um adversário entre os três últimos colocados.

É importante notar que, caso dois ou mais jogadores enviassem o mesmo valor, apenas aquele que registrou primeiro garantiria sua posição. Os demais precisariam submeter novos palpites. Além disso, em situações onde múltiplos palpites apresentassem a mesma diferença em relação ao preço real, o vencedor seria o participante que tivesse escolhido o valor mais baixo. Por exemplo, se o valor do carrinho fosse R$ 200 e um jogador palpitasse R$ 198 enquanto outro apostasse R$ 202, o primeiro ganharia a rodada.

Com quatro competidores em campo, Vinícius foi responsável por eliminar Daniele Hipólito de maneira decisiva. Na semifinal, Guilherme superou Vinícius, estabelecendo assim a última disputa contra Delma, sua sogra. Ao acertar um palpite próximo do valor de R$ 150,77 na 12ª rodada, Guilherme foi coroado como o novo líder do grupo.