BBB 25: Gracyanne Barbosa elogia desempenho de Diogo em debate entre confinados

No ambiente de confinamento, a empresária Gracyanne Barbosa elogiou o desempenho do participante Diogo, afirmando a seus colegas que ele se destacou como o melhor jogador. Este reconhecimento ocorre após uma discussão entre os dois na semana anterior.

Em um momento de interação com Camilla, Gracyanne reforçou sua opinião ao afirmar: “Ele foi um jogador excepcional na segunda-feira, terminando em primeiro lugar.” As palavras de Gracyanne refletem um respeito renovado pelo talento do ator, evidenciado por sua performance nas dinâmicas do programa.

Durante uma conversa mais cedo na academia, a empresária comentou sobre uma aparente mudança na atitude de Diogo. “Eu percebi que no Sincerão ele estava completamente diferente, com outra postura, tom de voz e olhar,” destacou ela, enquanto imitava os gestos do brother.

Gracyanne expressou que a transformação na postura de Diogo pode ser percebida fisicamente e emocionalmente. “Ele não busca mais conflitos; parece estar em um lugar diferente agora. A minha percepção se intensificou pelo fato dele não ter me chamado, algo que para mim não fez sentido algum,” concluiu a musa fitness em diálogo com os confinados Mateus e Vinícius.