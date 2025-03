BBB 25: Diego rompe com Gracyanne e toma decisão drástica após embate

Recentemente, um desentendimento entre o ginasta Diego e uma influenciadora digital trouxe à tona as fragilidades na relação que ambos tentavam reconstruir. Em uma declaração clara, Diego expressou suas dificuldades em conviver com a influenciadora em um ambiente tão próximo, afirmando: “Eu não vou conseguir ficar, agora, dormindo no quarto com ela, não. Sei que ela está sozinha, mas quero que outras pessoas vão, eu não quero. Quero ficar aqui, nesse quarto. Não vou ficar me sabotando, eu não consegui dormir ontem”.

O clima de tensão foi intensificado por trocas de farpas recentes, levando Diego a questionar o verdadeiro nível de consideração da influenciadora por ele. Em seu desabafo, o atleta revelou sua insatisfação ao dizer: “Eu acho que ela não é minha fã, não. Acho que sou indiferente para ela. É péssimo”. Essas palavras demonstram a frustração de Diego diante do que considera uma falta de reconhecimento por parte da influenciadora.

A relação entre os dois já havia enfrentado desafios anteriormente, especialmente após polêmicas associadas ao projeto conhecido como Vitrine do Seu Fifi. A situação atual sugere que, apesar das tentativas de reaproximação, o desgaste emocional e a falta de entendimento mútuo podem dificultar qualquer avanço positivo entre eles.